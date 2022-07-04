İhracatta haziran rekoru

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un katılımıyla 2022 Haziran ayı ihracat verilerini Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği’nin (DAİB) Erzurum’daki hiz­met binasında düzenlediği toplantıyla açıkladı.

Verilere göre Türk ihracatçısı, hazi­ran ayında 23,4 milyar dolar ihracat gerçekleştirerek tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştı. Bu rakamla beraber ihracatta son 22 ayın 20’sinde rekor kırılmış oldu.

6 ayda 126 milyar dolar ihracat

Toplantıda konuşan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, “Haziran ayı ile birlikte 2022 yılının ilk 6 ayının tamamında en yüksek aylık ihracat değerine ulaş­tık ve altıda altı yaptık. Yılın ilk 6 ayında ülkemiz toplamda 126 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi” dedi.

Haziranın lideri kimya sektörü

İhracat rakamlarıyla ilgili detayları paylaşan TİM Başkanı Mustafa Gül­tepe, şu bilgileri verdi: “Rakamların detaylarına baktığımızda tam 20 sek­törümüzün ihracatını artırdığını görü­yoruz.

Bu ay ilk 5 sektörümüz sırasıyla 3,2 milyar dolar ile kimya, 2,7 milyar dolara ulaşan otomotiv, 2,3 milyar dolar ihracatla çelik, 2 milyar dolarla hazır giyim ve 1,4 milyar dolar ihracatla elektrik-elektronik oldu. Hububat ve mobilya kağıt orman ürünleri sektörlerimiz, bugüne kadar ki en yüksek ihracat rakamlarına imza attılar.”

Bursa’nın performansı

Haziran ayında Bursa’nın ihracatı geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla yüzde 23,5 artarak 1 milyar 561 milyon 353 bin dolar oldu. Bursa, bu rakamla İstanbul ve Kocaeli’nin ardından söz konusu ayda en fazla ihracat gerçekleştiren 3’üncü il oldu.

Sektörler özelinde bakıldığında, 641 milyon 287 bin dolarlık ihracatla otomotiv haziranda Bursa’nın en başarılı sektörü oldu.

Bunu 162 milyon 999 bin dolarlık ihracatla çelik ve 162 milyon 206 bin dolarlık ihracatla hazır giyim izledi.