İhracatımız teknoloji ile artışta

Türkiye’nin teknoloji yoğun imalat sanayi ürünleri ihracatı son dönemde artış kaydetti.

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu verilerine bakıldığında, geçen yıl yüksek, orta yüksek, orta düşük ve düşük teknolojili ürün ihracatı toplam 212 milyar 809 milyon doları buldu. Söz konusu ürünlerde 2021’de bir önceki yıla kıyasla yüzde 33’lük artış gerçekleşti.

Bu kategorideki ihracattan 5 milyar dolara yakını yüksek, 59 milyar dolara yakını da orta yüksek teknolojili ürünlerden oluştu.

Geçen yıl genelinde teknoloji yoğun ürün ihracatında sağlanan artış bu yılın 9 ayında da devam etti. Ocak-eylül döneminde teknoloji yoğunluğuna göre imalat sanayi ürünleri ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 17,1 artarak 178 milyar 151 milyon dolara ulaştı. Bu rakam geçen yılın aynı döneminde 152 milyar 83 milyon dolar olarak kayıtlara geçmişti.

Bu yılın 9 ayında ihracat, yüksek teknolojili ürünlerde 4,9 milyar dolar, orta yüksek teknolojililerde 58,8 milyar dolar, orta düşük teknolojili olanlarda 57 milyar dolar ve düşük teknolojili ürünlerde 57,3 milyar dolar oldu. Yüksek teknolojili ürün ihracatında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,7, orta yüksek teknolojili ürünlerde yüzde 14’lük artışlar öne çıktı.