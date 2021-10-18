İhracat için toplandılar

Toplantıya, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, AK Parti Grup Başkanvekilleri Mustafa Elitaş ve Bülent Turan, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Vedat Demiröz ve Hayati Yazıcı, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ve bazı milletvekilleri ile ilgili kurum ve kuruluşların üst düzey yöneticileri katıldı.

