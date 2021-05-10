İhracat dijital fuarlarla artacak

Auto Expo Türkiye-Kuzey ve Güney Amerika Dijital Fuarı’nda çok sayıda ülkeden yüzlerce ziyaretçi ağırlandı ve ikili görüşmeler gerçekleştirildi.

OİB’in Ticaret Bakanlığı’nın desteği, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin koordinasyonu ve Automechanika İstanbul’un iş birliğiyle 26-29 Nisan tarihleri arasında düzenlediği fuarda, toplam bin 145 ikili iş görüşmesi yapıldı. Türkiye’nin önde gelen 58 otomotiv ana ve tedarik sanayi firmasının ürünlerini sergilediği etkinliğe 244’ü yabancı olmak üzere 382 ziyaretçi katıldı. OİB’in pandemi döneminde katma değerli ihracatın artırılması amacıyla düzenlediği, açılışı OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik’in ev sahipliğinde TİM Başkanı İsmail Gülle’nin katılımıyla yapılan Auto Expo Türkiye 2021’de, Türk otomotiv ana ve tedarik sanayi firmaları üç boyutlu stantlarında tanıtım videolarından broşür-kataloglarına ve iki boyutludan üç boyutlu ürün fotoğraflarına kadar çok kapsamlı tanıtım faaliyetleri yürüttü. Auto Expo Türkiye 2021’de firmalar, fuar ziyaretçileri ile görüntülü görüşme ve mesaj platformları üzerinden de iletişim kurup işlerini geliştirmeye çalıştılar. Auto Expo Türkiye-Kuzey ve Güney Amerika Dijital Fuarı’nı değerlendiren OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, “Alternatif pazarların otomotiv endüstrisindeki önemini her geçen gün artıyor. Bizler de alternatif pazarlara yönelme adına sanal ticaret heyetleri ve online fuarlar düzenliyoruz. online faaliyetimizin Türk otomotiv endüstrisi ürünleri ihracatının mevcut ve alternatif pazarlara daha da artmasına önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz” diye konuştu.

