Hep aynı dert; vasıflı eleman yok

5 ayda 4 bin 711 kişiye iş sağlayan İŞKUR, işçi çağrısı yaparken, işveren de vasıflı eleman bulamamaktan yakınıp, aldıklarına sil baştan eğitim vermek zorunda kalıyor.

uNİTELİKLİ ELEMAN YOK

Sanayiciler, istedikleri vasıflara sahip eleman bulmakta zorlanıyor. Bursalı sanayicilerin bu alandaki eksikliği gidermek için kurduğu BEGEV, eğitim programlarını sürdürürken, özellikle otomotiv yan sanayi sektöründe nitelikli eleman eksiğinin had safhaya ulaştığı belirtiliyor.

uİŞ ARAYAN BAŞVURSUN

İŞKUR İl Müdürlüğü yaptığı 16 yıl boyunca, bu kadar yoğun işçi arandığına şahit olmadığını anlatan Kazım Yiğit, eleman taleplerini karşılamakta güçlük çektiklerini, iş arayanların bir an önce Kuruma başvurmaları gerektiğini söyledi.

İşsiz nüfus oranını bir türlü düşüremeyen Türkiye'de sanayiciler, istedikleri vasıflara sahip eleman bulmakta zorlanıyor. Bursalı sanayicilerin bu alandaki eksikliği gidermek için kurduğu Bursa Eğitimi Geliştirme Vakfı (BEGEV), sıkıntılara çözüm olacak eğitim programlarını yoğun şekilde sürdürürken, özellikle otomotiv yan sanayi sektöründe nitelikli eleman eksiğinin had safhaya ulaştığı belirtiliyor. İŞKUR kayıtları da en fazla eleman arayan sektörün otomotiv yan sanayi olduğunu ortaya koyuyor.

Firmaların endüstri meslek lisesi mezunlarını işe alma gibi bir politika izlediğini belirten sektör temsilcileri, "büyükler bu mezunları kapınca küçüklere bir şey kalmadığını vurguluyor.

İŞKUR eleman arıyor

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü yaptığı 16 yıl boyunca, bu dönemdeki kadar yoğun işçi arandığına şahit olmadığını anlatan Kazım Yiğit, eleman taleplerini karşılamakta güçlük çektiklerini, iş arayanların bir an önce Kuruma başvurmaları gerektiğini söyledi.

İŞKUR'un önündeki panoya işçi arayanların listesini astıklarını belirten Yiğit, "Tüm çabalarımıza karşın vasıflı eleman bulmakta zorlanıyoruz. İş arayanların dikkatini çeksin diye panoya, 'kendinize veya yakınınıza iş arıyorsanız bir dakika buraya bakın. Belki işyeriniz sizi bekliyor olabilir' diye not düştük. Ancak yine de beklediğimiz sonucu aldığımız söylenemez" dedi.

'İş ve işçi yok' demiyoruz

Panoda şimdilik bin 500 kişilik istihdam yaratacak iş olduğunu hatırlatan Yiğit, işverenin özellikle otomotiv yan sanayide işçi talebi bulunduğunun altını çizdi. Yiğit, "Sanayicilerin baskı yaptığı ve işçi bulunmasını istediği anlar yaşıyoruz. Bu durum bizi son derece mutlu ediyor.

Bize başvuranlara 'iş yok' ya da işçi yok' dememeyi ilke edindik. Ayrıca Genel Müdürlüğümüz, Kurumun bulunduğu iller arasında araştırma yaptı. Bursa, işveren talebine en fazla yanıt veren il oldu. Bu da bizi gururlandırdı" diye konuştu.

Sanayici sıkıntılı

Destek Otomotiv ortaklarından Sabahattin Özkan, otomotiv yan sanayi sektöründe CNC freze ve torna operatörü eksiğinin had safhada olduğunu belirtti. Firma olarak istedikleri vasıfta eleman bulmakta sıkıntı yaşadıklarını anlatan Özkan, aldıkları vasıfsız elemanları eğitime tabi tutmak zorunda kaldıklarını vurguladı.

Eski usulle olmaz

Ermetal Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Gülener, "Bırakın eğitimli olmayı, en başta çalışmaya niyetli olup da laf dinleyecek adam istiyoruz. Biz eğitiriz" diyerek sıkıntının boyutunu gözler önüne serdi.

Milli Eğitim'in zaman içinde bittiğini, bunun altında hükümet politikalarından ziyade anne ve babaların çocuklarına karşı ilgisizliği ile fazla şefkatli olmasının yattığını belirten Gülener, 'zahmet çekmeden rahmet olmayacağı' görüşünde.

"Piyasada vasıflı kaynakçı bile yok" diyen Fahrettin Gülener, "Kaynakçılık artık eskisi gibi değil. Sistem, bilgisayar ve robotlara döküldü. Şimdi akıl, bilgi ve geleceği görme olgusuyla iş yapacak adam lazım. Kaynakçı montajcı, presçi... hepsi eski usul çalışıyor. Böyle olmaz" dedi.

Hep biz eğitiyoruz

Firmalarında çalışan elemanların tamamına yakınını kendilerinin eğittiğini vurgulayan Gülener, vasıflı eleman yetiştirme konusunda en büyük görevin artık Bursa Eğitimi Geliştirme Vakfı'na (BEGEV) düştüğünü belirtti. Gülener, "Arayı BEGEV kapatacak" diye konuştu.

Lise mezunlarını alamıyoruz

BUSİAD Otomotiv Komisyonu Başkanı Halil Akgül de, sektörde yaşanan kalifiye eleman sıkıntısının ulaştığı noktayı çarpıcı bilgilerle aktardı.

Sektörün endüstri meslek lisesi mezunlarına yöneldiğini, bunların da Bosch, Renault gibi büyük firmalarca işe alınmasının sonrasında yan sanayi firmalarının eleman sıkıntısı içine düştüğünü vurgulayan Akgül, "Piyasada vasıfsız eleman çok, ancak bunları da işe alamıyoruz" dedi. Akgül, mühendis seçiminde de teknik beceri, iyi derecede yabancı dil bilme ve otomotiv ile ilgili temel eğitimleri almış olma şartı arandığının altını çizdi. Meslek liselerinin, üniversiteye giriş sınavında uygulanan katsayı nedeniyle talep edilen okul olmaktan çıktığını vurgulayan Akgül, lise mezunlarının da beceri açısından sektörün işine yaramadığını anlattı.

Akgül, "İşsizler ordusu hiçbir mesleki becerisi olmayan lise mezunlarıyla dolmaya başladı. 2005'te BUSİAD olarak Uludağ Üniversitesi'nden, 'Otomotiv Yan Sanayi Tasarım Yapabilme Yeteneğine Nasıl Ulaşabilir?' konulu bir araştırma yapmasını istemiştik. Çıkan sonuç, 'yan sanayinin genelde tasarım yeteneği yok' şeklinde oldu.

Sanayici ve işadamlarına bazen, 'eğitim sizin işiniz mi, neden bu kadar karışıyorsunuz?' sorusu geliyor. Bilindiği gibi sanayinin en önemli girdisi insandır ve yine en önemli sermaye entellektüel sermayedir. Nitekim sanayici ve işadamları dernekleri ile sektörel derneklerin en üst kuruluşu olan Türkonfed'in öncelikle ele aldığı konular arasında 'mesleki eğitim reformu' var. Bu konu ve çözüm önerileri, sık sık kamuoyunun gündemine getirilecek. Hızla gelişen teknoloji beraberinde yeni meslekleri de getiriyor. 'Hayat boyu eğitim' gelişmiş ülkelerde yaygınlaşıyor. Bursa'da da BUSİAD ve BEGEV öncülüğünde kurulan, sanayicilerimizin desteğiyle 36 bin metrekare alana kavuşan Tasarım ve Teknoloji Geliştirme Merkezi; meslek edinmek, yeni beceri kazanmak isteyenlere eğitim sunan, hayat boyu eğitim konusunda güzel bir örnek. Üniversitemizin desteğini her zaman bekliyoruz" diye konuştu.

BEGEV

Bursalı sanayicilerin vasıflı eleman ihtiyacını karşılamak üzere yoğun bir eğitim programının uygulandığı BEGEV, işadamlarının bu alandaki tek kurtarıcısı konumunda bulunuyor. Amacı, bilgi çağına ayak uydurmak ve ileri teknolojiyi kullanarak hayatlarına yön vermek isteyen gençlerin meslek öğrenmelerine veya mesleklerini geliştirmelerine yardımcı olmak ve Bursa sanayine teknik hizmetler vermek olan Bursa Eğitimi Geliştirme Vakfı'nda (BEGEV) açılışından bugüne, sac metal kalıp tasarım eğitim programında 386, tekstil dokuma jakar armür desen tasarım eğitim programında 289, konfeksiyon kalıp tasarım eğitim programında 234, CNC tezgah operatörlüğü eğitim programında 183, otomasyon S7-200 PLC ve logo eğitim programında 74 ve kalite kontrol eğitim programında 30 olmak üzere toplam bin 196 öğrenci eğitimini tamamladı.

BEGEV katılımcılarının yüzde13'ü hali hazırda eğitim kurumlarında eğitim alan öğrencilerden, geri kalan bölümü ise işletmelerde çalışan veya işsiz olan gençlerden oluşuyor.

