Hem iç hem dış satışlar hareketlendi

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği’nin verilerine göre, Türkiye’nin en yüksek oranda cari fazla veren sektörleri arasında yer alan ve ihracatını her geçen yıl yükselten mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü, ekonomiye katkısını artırarak sürdürüyor. Yılın ilk yarısında sektörün ihracatı 2020’nin aynı dönemine göre yüzde 29 artarak 3,2 milyar dolara ulaştı. Yüzde 35 yükseliş gösteren mobilya ihracatı ise 2 milyar doları aşarak rekor kırdı.

Haziranda mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü 614 milyon dolar, mobilya ise 387 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. En çok mobilya ihracatı yapılan ülkeler Irak, Almanya, ABD, İsrail ve Fransa olarak sıralandı. En çok ihraç edilen ürünler arasında çocuk karyolaları ve beşikler, çocuk odası mobilyaları, yemek odası ve oturma odası yer aldı.

İhracat verileri hakkında değerlendirmelerde bulunan İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Ahmet Güleç, “Türk mobilyası uluslararası piyasada sekizinci sırada. Beşinci sıraya yükseltmek istiyoruz ve bunu çok rahat gerçekleştirebileceğimize inanıyoruz. Tanıtım ve markalaşma desteğine ihtiyacımız var. Geçtiğimiz aylarda yaptığımız değerlendirmelerde mobilya ihracatının bu yıl 4 milyar dolara ulaşacağı öngörümüzü paylaşmıştık.

Geçen bilgiler bizi doğruluyor. Mobilya üretiminde temel ham madde olan MDF ihracatı konusunda da bakanlığımız çözüm geliştirdi. Bu da elimizi güçlendirdi ancak başka etkenler devam ediyor” dedi.

Düğün sezonu sektörü hareketlendirdi

Covid – 19 ile mücadele kapsamında düğün organizasyonlarına getirilen kısıtlamaların sona ermesinin ardından mobilya sektöründe iç pazarda da hareketlik yaşanıyor. Kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabının 1 Temmuz’da başlamasıyla düğün ve nikah salonlarının yanı sıra mobilya esnafının da işleri açıldı. Mobilya sektöründeki KDV’nin yüzde 18’den yüzde 8’e indirilmesi hem müşterilere hem de esnafa destek oldu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Dayanıklı Tüketim Malları ve Mobilyacılar Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi (MOBESKO) Başkanı Senol Başoğul, alışveriş yapanların yüzde 80’inin yeni evlenen müşteriler olduğunu söyledi.