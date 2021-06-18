Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan BTSO’da…
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nda (BTSO) Bursa İş Dünyası ile buluştu.
Bakan Elvan’nın konuşmasında satır başları şu şekilde;
- Pandeminin seyrinin yavaşlamasıyla sahaya daha cok ineceğiz. Bu kapsamda Anadolu’da ilk tura Bursa ile başladık.
- Bundan sonraki süreçte ihtiyaç duyan her kesimin yanında olacağız. Gereken tedbirleri gereken zamanda alacağız, kimsenin şüphesi olmasın.
- Enflasyon nitelikli büyümenin önündeki en büyük engeldir. Yüksek enflasyonda, sanayici önünü göremez, uzun vadede yatırım yapmaya cesaret edemez. Enflasyonla mücadele tüm politikalarımızıb tam ortasında yer alıyor.
- Enflasyonda daha önce de yaptığımız gibi yine bir basarı hikayesi yazacağiz. Bunu sizinle yapacagız. Sizlerin de sabrınıza ve desteginize ihtiyacımız var.
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Ara elaman sorununu biliyoruz. Bunu cözmek için çalışıyoruz, projemizin hazırlıkları bitti. Mesleki egitim merkezlerini gençlerimiz için daha cazip kılacağız. Kalfalık döneminde ücretlerde iyilesme saglayacağız ve bu merkzelerde eğitim gören öğrencilerin ücretlerini biz karşılayacağız.
İş dünyasından 4 beklentim var diyen Elvan beklentileri şu şekilde sıraladı:
1-Yüksek katma değer üreten dijitalleşmeyi teşvik eden rekabet gücünü artıracak yatırımlara öncelik verme.
2- Öz kaynak dengesini daha dikkatli ayarlayın. Ödeyebileceğiniz kadar borç alın, büyük yüklerin altına girmeyin.
3- İstihdam ve teknoloji dengesini çok iyi kurmaya özen gösterin.
4- Sanayinin yeşil dönüşümü konusunu mutlaka ele alalım.
Bakan Elvan konuşmasında; “ülkemizi, salgın sonrası döneme hazırlamak için çalışıyoruz. Şeffaflık ve öngörülebilirliği artırıp yatırım kararlarınıza hız kazandırmak istiyoruz. Her türlü fikir ve önerilerinize açığız.” diye konuştu