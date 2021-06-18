Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan BTSO’da…

Ara elaman sorununu biliyoruz. Bunu cözmek için çalışıyoruz, projemizin hazırlıkları bitti. Mesleki egitim merkezlerini gençlerimiz için daha cazip kılacağız. Kalfalık döneminde ücretlerde iyilesme saglayacağız ve bu merkzelerde eğitim gören öğrencilerin ücretlerini biz karşılayacağız.

İş dünyasından 4 beklentim var diyen Elvan beklentileri şu şekilde sıraladı:

1-Yüksek katma değer üreten dijitalleşmeyi teşvik eden rekabet gücünü artıracak yatırımlara öncelik verme.

2- Öz kaynak dengesini daha dikkatli ayarlayın. Ödeyebileceğiniz kadar borç alın, büyük yüklerin altına girmeyin.

3- İstihdam ve teknoloji dengesini çok iyi kurmaya özen gösterin.

4- Sanayinin yeşil dönüşümü konusunu mutlaka ele alalım.