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Haftaya döviz düşüş, borsa yükselişle başladı
Serbest piyasada dolar 9,5463 liradan, avro 11,0534 liradan haftaya başladı.
Gündem 01.11.2021, 18:32
Perşembe günkü kapanışta doların satış fiyatı 9,6080 lira, avronun satış fiyatı ise 11,1360 lira olmuştu. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftaya önceki kapanışa göre 1,50 puan ve yüzde 0,10 değer kazanarak 1.523,54 puandan başladı.
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