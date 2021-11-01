Haftaya döviz düşüş, borsa yükselişle başladı

Perşembe günkü kapanışta doların satış fiyatı 9,6080 lira, avronun satış fiyatı ise 11,1360 lira olmuştu. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftaya önceki kapanışa göre 1,50 puan ve yüzde 0,10 değer kazanarak 1.523,54 puandan başladı.

