banner8

banner6

banner17

Son Dakika

Haftaya döviz düşüş, borsa yükselişle başladı

Serbest piyasada dolar 9,5463 liradan, avro 11,0534 liradan haftaya başladı.

Gündem 01.11.2021, 18:32
Haftaya döviz düşüş, borsa yükselişle başladı

Perşembe günkü kapanışta doların satış fiyatı 9,6080 lira, avronun satış fiyatı ise 11,1360 lira olmuştu. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftaya önceki kapanışa göre 1,50 puan ve yüzde 0,10 değer kazanarak 1.523,54 puandan başladı.
 

#Serbest piyasa #borsa
Yorumlar (0)
banner14
12
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?