Güven endeksleri ağustosta arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ağustos ayına ilişkin ekonomik, reel kesim ve sektörel güven endeksleri ile imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıkladı. Buna göre ağustos ayında sektörel ve ekonomik güven endeksi artarken, reel kesim güven endeksinde düşüş kaydedildi. İmalat sanayi kapasite kullanım oranı da bir önceki aya göre 0,7 puan yükseldi.

TCMB’nin ağustos ayına ilişkin açıkladığı reel kesim güven endeksi ağustosta bir önceki aya kıyasla 0,9 puan azalarak 113,9 seviyesinde gerçekleşti. Endekste düşüşü etkileyen faktörler ise gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, genel gidişat, gelecek üç aydaki üretim hacmi, gelecek üç aydaki toplam istihdam, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması ve mevcut mamul mal stokuna ilişkin hususlar oldu.

Üç sektörde de güven arttı

TÜİK’in açıkladığı ağustos ayı sektörel güven endeksi verilerine göre mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi ağustosta geçen aya kıyasla, hizmet sektöründe yüzde 1,2, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,6 ve inşaat sektöründe yüzde 7,1 arttı. Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi temmuz ayında 114,8 iken, ağustosta yüzde 1,2 artarak 116,1'e çıktı. Hizmet sektöründe geçen aya göre, son üç aylık dönemde iş durumu alt endeksi yüzde 3,6 artarak 116 oldu.

Kapasite kullanımı yükselişinin dördüncü ayında

TCMB tarafından açıklanan imalat sanayisi kapasite kullanım oranı ise ağustosta bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 77,1 seviyesine yükseldi. Mayıs ayından itibaren düzenli artış ivmesini sürdüren kapasite kullanım oranı bu süreçte yüzde 75,3’ten, yüzde 77,1’e yükselerek 1,8 puan artış gösterdi.

Ekonomiye güven 39 ayın zirvesinde

Ağustos ayında ekonomik güven endeksi de artış gösterdi. TÜİK’in açıkladığı verilere göre endeks ağustosta 0,7 artışlar 100,8 değerine yükseldi. Bu 39 ayın en yüksek değeri olarak kayıtlara geçti. Endeks, Mayıs 2018'de 101,7 seviyesinde bulunuyordu.

Ekonomik güven endeksindeki artış, reel kesim (imalat sanayisi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.