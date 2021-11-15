GÖRSİAD’da sinerji zamanı

Semih AYDIN

Görükle, Gökçeköy – İrfaniye ve Başköy bölgelerinde faaliyet gösteren sanayiciler arasında güç birliği oluşturmak ve sinerjiyi artırmak hedefiyle 2011 yılında kurulan GÖRSİAD, yaklaşık iki yıldır devam eden Covid – 19 salgınının ardından ilk fiziksel sinerji toplantısını yaptı.Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Çok Amaçlı Salonu’nda düzenlenen toplantıya GÖRSİAD üyeleri yoğun ilgi gösterdi. Toplantıda yeni ve eski üyeler firmalarını tanıtarak geleceğe yönelik olası işbirliklerini değerlendirirken, GÖRSİAD’a yeni katılan üyelere plaketleri verildi. Toplantıda konuşan GÖRSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Engin Çetiner, pandemi süresince gerçekleştirdikleri faaliyetleri ve bölgelerdeki son durumu anlattı.

“Başköy’de imar problemi çözüme kavuştu”

Görev süresi boyunca Başköy bölgesindeki imar problemlerini çözüme kavuşturduklarını dile getiren Çetiner, bu bölgedeki inşaatların hızla devam ettiğini dile getirdi.

“İrfaniye – Başköy’de proje çalışmaları tamamlandı”

İrfaniye – Başköy bölgesinde ise proje çalışmalarının tamamladığını kaydeden Çetiner, “İrfaniye – Başköy bölgesinde imar planları aralık başı gibi askıya çıkacak. Askıdan sonra da arsa tapuları tekrardan düzenlenecek” dedi.

“Görükle’de altyapı yenilendi”

Bölgedeki en eski sanayi yerleşimlerin Görükle’de olduğunu ifade eden Çetiner, “Pandemi süresi boyunca Görükle’deki elektrik ve altyapı sorunlarını gidermek için yoğun mesai harcadık. UEDAŞ ve Nilüfer Belediyesi ile bu sıkıntıların çözümü için görüşmeler gerçekleştirdik ve nihayetinde bunları büyük ölçüde çözüme kavuşturduk. Şimdiki amacımız Başköy ve İrfaniye – Gökçeköy’deki altyapı sorunlarını çözüme kavuşturarak, bu bölgeleri daha modern ve işlevli hale getirmek” diye konuştu.

GÖRSİAD yeni üyelerle güçleniyor

Pandemi süresince gerçekleştirdikleri ziyaretlere de değinen GÖRSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Çetiner, “42 üye ve 41 kurum ziyareti gerçekleştirdik. Göreve geldiğimizde üye sayımız 50’ydi. Ancak bu süre zarfında kapanma ve taşınma gibi sebeplerden dolayı 11 üyemiz aramızdan ayrıldı. Fakat 19 yeni üye kazandık. Şu anda 58 üyemiz var. Biz toplam 100 üyeye ulaşmayı hedefliyoruz. Bölgemizde güçlü firmalar var. Bu potansiyelimizi kullanarak, bölgeyi daha da geliştirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

GÖRSİAD Başkanı Engin Çetiner’in açılış konuşmasının ardından bölgeyle ilgili sunum yapıldı. Bunun ardından üyeler firmaları hakkında tanıtımda bulundular.Programın sonunda yeni üyelere plaketleri GÖRSİAD Başkanı Engin Çetiner tarafından takdim edildi.

