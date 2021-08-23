Gemlik Tesisi hızla yükseliyor

Videoda yer verilen bilgilere göre, TOGG Gemlik Tesisi’nin boya tesisinde 105 adet çelik kolon dikilirken, 4 bin 500 ton çelik montajı yapıldı. Ayrıca boya tesisinde 450 metrekare çatı sandviç panel montajı tamamlanırken, 2 bin 400 ton demir bağlandı ve 20 bin 600 metreküp beton döküldü.

Gövde tesisinde ise 252 adet prefabrik kolon montajı ile 2 bin 300 ton çelik montaj yapıldı. 7 bin 200 ton demirin bağlandığı gövde tesisinde 44 bin 500 metreküp beton döküldü.

340 adet prefabrik kolon montajının yapıldığı montaj tesisinde ise 3 bin 600 ton çelik montajı yapılırken, 65 bin 500 metreküp beton döküldü. Ayrıca montaj tesisinde 8 bin 900 ton demir bağlandı.

TOGG Gemlik Tesisi’nin enerji tesisinde de 1425 ton demir bağlanırken, 9 bin 628 metreküp beton döküldü ve 400 metrekare duvar işçiliği yapıldı. Su işleme tesisinde ise 1800 metreküp beton dökülürken, 360 ton demir bağlandı.

Tesisin giriş binasının 2 bin 100 metrekare temel yalıtımı yapılırken, giriş binasına 2 bin 800 metreküp beton döküldü, 520 ton demir bağlandı. Arıtma tesisinde ise 1100 metrekare temel yalıtım yapıldı, ayrıca 250 metreküp beton dökülürken 150 ton demir bağlandı.

