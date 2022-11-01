Gelir vergisinde düzenleme

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının “Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”i Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri tek işveren sayılarak, ücret gelirleri kümülatif matrah dikkate alınarak tevkif suretiyle vergilendirilecek. Kamu görevlileri ayrıca beyanname vermeyecek.

Böylece, genel bütçe kapsamında bulunan kamu idarelerinde çalışan personelin, yıl içinde bu kapsamdaki diğer kurum ve kuruluşlardan da ücret alması veya bu kapsamdaki diğer bir kurum ve kuruluşa nakil olması durumunda, elde ettikleri ücretler tek işverenden alınan ücret olarak değerlendirilecek.