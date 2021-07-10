G20 ülkelerinden küresel vergi konusunda anlaşma...

G20 ülkelerinin Maliye bakanları ile Merkez Bankası başkanları, G20 Dönem Başkanı İtalya’nın ev sahipliğinde üçüncü toplantılarını Venedik'te gerçekleştirdi.

Ev sahibi Bakan Franco ve İtalya Merkez Bankası Başkanı Ignazio Visco, düzenledikleri basın toplantısıyla, 2 gündür süren toplantılarının sonuçlarını açıkladı.

Bakan Franco, mevkidaşlarıyla, çok uluslu şirketlerin faaliyet gösterdikleri ve kar elde ettikleri yerlerde vergi ödemeleri hususunda çok önemli bir anlaşmaya vardıklarını belirtti.

Franco, "G20 anlaşması, önemli bir başarıdır, uluslararası vergi sisteminin gelecek yıllarda istikrarlı olmasına katkıda bulunacaktır." dedi.

İtalyan Bakan, ekim ayı sonunda yapılacak G20 Liderler Zirvesi'ne kadar üzerinde anlaşmaya vardıkları mekanizmaları devreye almaya niyetli olduklarını kaydetti.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) düzeyinde de uluslararası vergi reformu anlaşmasını imzalamayan 7 ülke bulunduğunu, bunların 3'ünün (Macaristan, İrlanda, Estonya) Avrupa Birliği üyesi olduğunu belirten Franco, "Bütün G20 ülkeleri bu konuda anlaşmaya vardı ve amacımız, tüm ülkeler arasında bir anlaşmaya varmak. Dünya gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 90'ını temsil eden ülkeler arasında bir anlaşma, toplu çabaya katılma konusunda diğer ülkelere biraz baskı oluşturuyor. Her ülke uzlaşmayı kabul etmeli." diye konuştu.

Franco, mevkidaşlarıyla nisanda video konferans yöntemiyle gerçekleştirdikleri toplantıdan bu yana ekonomik görünümün bazı gelişmiş ülkelerde iyileştiğini anlatarak, "Bu, aşılama ve bununla ilgili politikaların desteklenmesindeki ilerlemeyle alakalı. Şu anda aşıların dağıtımında düzensizlik var. Bazı ülkelerde varyant korkusu var. Toparlanma sürecini desteklemek için gerekli olduğu sürece mevcut tüm araçların kullanımına olan bağımlılığımızı yineledik." ifadelerini kullandı.

Ignazio Visco da toplantılarında, iklim konusunda farklı ülkeler arasında gerçek, şeffaf, güvenilir ve karşılaştırılabilir verilerin ve karbon emisyonlarının çok önemli olduğu hususunda anlaşmaya varıldığını belirtti.

Bu arada, toplantının ardından yayımlanan sonuç bildirgesinde de "Daha istikrarlı ve adil bir uluslararası vergi sistemi için tarihi bir anlaşmaya vardık." ifadesi yer aldı.

Bildirgede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili olarak G20 ülkelerinin taahhüdü, "Kovid-19 salgınından etkilenen tüm savunmasız ülkeleri desteklemeye devam edeceğiz." ifadeleriyle yinelendi.

- G20 Maliye bakanlarının toplantısı protesto edildi

G20 Maliye bakanlarının toplantısı, Venedik'in bir diğer muhiti Zattere'de protesto edildi. G20 toplantılarına ve izlenen politikalara tepki gösteren yaklaşık 700 kişinin katıldığı gösteride zaman zaman gergin anlar yaşandı.

Ellerinde renkli şemsiyeler ve "G20'ye hayır" yazılı dövizler taşıyan göstericiler ile güvenlik güçleri arasında arbede çıktı. Bazı protestocuların polise fişek attığı, polisin de göstericilere müdahale ettiği belirtildi.