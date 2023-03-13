EYT kıdem tazminatı kefalet hacmi 50 milyar liraya yükseltildi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenleme­sinin iş dünyası üzerindeki yükünü hafifletmek için daha önce açıkladıkları Hazine destekli KGF pake­tinde bu kapsamdaki kıdem tazminatı kefalet hac­mini 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkardıklarını açıkladı.

Bakan Nebati, “EYT’nin iş dünyası üzerindeki yü­künü hafifletmek için daha önce açıkladığımız Ha­zine destekli KGF paketinde EYT kapsamındaki kıdem tazminatı kefalet hacmini 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkarıyoruz” diye konuştu.