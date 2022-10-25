EuroBLECH kapılarını açıyor

Semih AYDIN

Uluslararası Sac İşleme Teknolojileri Fuarı EuroBLECH 2022, 4 yıl aradan sonra kapılarını açıyor. Almanya’nın Han­nover kentinde bugün kapılarını açan fuar 28 Ekim tarihine kadar ziyaretçilerini ağır­layacak. Her 2 yılda bir düzenlenen EuroB­LECH Fuarı 2020 yılında Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle gerçekleştirileme­mişti. 4 yıl aranın ardından bu sene yeni­den düzenlenen fuar, sektörün dünyada önde gelen firmaları için buluşma noktası olacak.

Mac-Brooks Exhibitions tarafından dü­zenlenen ve dünyanın en büyük sac iş­leme ticaret etkinliği olarak gösterilen fuarda bu yıl ilk kez, e-mobilite ve genel endüstriyel sektörlerdeki önemli büyüme pazarlarından biri olan teknolojiyi birleş­tirmeye odaklanan dokuzuncu bir sergi salonu olacak.

Toplam 88 bin 600 metrekarelik alanda 39 ülkeden 1300 firma ve kurumun katıla­cağı fuarın en önemli katı lımcı ülkeleri arasında Almanya, İtalya, Çin, İsviçre, Hol­landa, İspanya, Belçika, Polonya ve ABD gibi sektöründe gelen ülkeleri bulun­makta. Türkiye’den 150’ye yakın firmanın katıldığı fuarda Bursa’dan ise 50’yi aşkın firma stant açacak.

Bursa firmaları, sac işleme sektörünün dünyadaki en önemli buluşma noktası olan EuroBLECH’te son teknoloji ürünle­rini sergileyerek, dünyanın dört bir ya­nından gelen ziyaretçilerle ikili iş ilişkileri kuracaklar.

EuroBLECH’e Katılan Bursa Firmaları

Ada Otomotiv

Akteknik

Akyapak Makine

Alfamak Gazlı Yay Sis.

Alpmac Takım Tezgh.

Altaş Kalıp

Anerka Makina

Baykal Makina

Beka-Mak Makina

Binmak Makina

Bölük Makine

B-Tek Metal

Burbey Kalıp

Burtek Kalıp Mak.

Cesurbend

Coşkunöz Kalıp Mak.

Çelikler Lazer

DK Otomasyon Sist.

Durmazlar Makina

Efe Lazer Makina

Enigma Bağlantı Sis.

Eon Laser

Erbend Makina

Ermaksan

Famak Makina

Fresan Makina

Hidrometa

Hünel Kalıp

Karmak Makina

Kas Otomotiv

Loy-Mak Makina

M-Bend Metal

Nukon Lazer

Parladı Metal

Plus Tooling

PMP Otomotiv

Presmetal

Sezgin Lazer Mak.

Siff Elektromekanik

Soylu Kalıp

STA Kalıp Makina

Standart Kalıp

Şahinler Metal Mak.

Teslamak Makina

TUBEND Makina

Turgay Dişli Mak.

UPTEC Makina

Uzma Makina

Ünverler Makine

Vartek Machinery

Yaşalar Kalıp