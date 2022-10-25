EuroBLECH kapılarını açıyor
Dört yıllık bir aradan sonra, 39 ülkeden 1300 firma ve kurumun katılımıyla düzenlenecek olan EuroBLECH, bugün başlıyor. Fuara Bursa’dan 50’yi aşkın firma katılıyor.
Semih AYDIN
Uluslararası Sac İşleme Teknolojileri Fuarı EuroBLECH 2022, 4 yıl aradan sonra kapılarını açıyor. Almanya’nın Hannover kentinde bugün kapılarını açan fuar 28 Ekim tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. Her 2 yılda bir düzenlenen EuroBLECH Fuarı 2020 yılında Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle gerçekleştirilememişti. 4 yıl aranın ardından bu sene yeniden düzenlenen fuar, sektörün dünyada önde gelen firmaları için buluşma noktası olacak.
Mac-Brooks Exhibitions tarafından düzenlenen ve dünyanın en büyük sac işleme ticaret etkinliği olarak gösterilen fuarda bu yıl ilk kez, e-mobilite ve genel endüstriyel sektörlerdeki önemli büyüme pazarlarından biri olan teknolojiyi birleştirmeye odaklanan dokuzuncu bir sergi salonu olacak.
Toplam 88 bin 600 metrekarelik alanda 39 ülkeden 1300 firma ve kurumun katılacağı fuarın en önemli katı lımcı ülkeleri arasında Almanya, İtalya, Çin, İsviçre, Hollanda, İspanya, Belçika, Polonya ve ABD gibi sektöründe gelen ülkeleri bulunmakta. Türkiye’den 150’ye yakın firmanın katıldığı fuarda Bursa’dan ise 50’yi aşkın firma stant açacak.
Bursa firmaları, sac işleme sektörünün dünyadaki en önemli buluşma noktası olan EuroBLECH’te son teknoloji ürünlerini sergileyerek, dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerle ikili iş ilişkileri kuracaklar.
EuroBLECH’e Katılan Bursa Firmaları
Ada Otomotiv
Akteknik
Akyapak Makine
Alfamak Gazlı Yay Sis.
Alpmac Takım Tezgh.
Altaş Kalıp
Anerka Makina
Baykal Makina
Beka-Mak Makina
Binmak Makina
Bölük Makine
B-Tek Metal
Burbey Kalıp
Burtek Kalıp Mak.
Cesurbend
Coşkunöz Kalıp Mak.
Çelikler Lazer
DK Otomasyon Sist.
Durmazlar Makina
Efe Lazer Makina
Enigma Bağlantı Sis.
Eon Laser
Erbend Makina
Ermaksan
Famak Makina
Fresan Makina
Hidrometa
Hünel Kalıp
Karmak Makina
Kas Otomotiv
Loy-Mak Makina
M-Bend Metal
Nukon Lazer
Parladı Metal
Plus Tooling
PMP Otomotiv
Presmetal
Sezgin Lazer Mak.
Siff Elektromekanik
Soylu Kalıp
STA Kalıp Makina
Standart Kalıp
Şahinler Metal Mak.
Teslamak Makina
TUBEND Makina
Turgay Dişli Mak.
UPTEC Makina
Uzma Makina
Ünverler Makine
Vartek Machinery
Yaşalar Kalıp
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
Ekim 2022
Ekim 2022
Ekim 2022