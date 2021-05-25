Erol Eruğur vefat etti

İnşaat mühendisi olarak 1980 yılında İnegöl OSB’de göreve başlayan ve akabinde Bölge Müdürü olarak 36 yıl boyunca bölgeye hizmet veren Erol Eruğur, 77 yaşında vefat etti. Merhumun naaşı düzenlenen törenle Dobruca mezarlığına defnedildi.

Fazlıoğlu: “Hoş bir seda bıraktı”

Eruğur’un vefatının ardından duygu ve düşüncelerini paylaşan İnegöl OSB Bölge Müdürü Sabahattin Fazlıoğlu ise şunları söyledi; “Erol Eruğur abimiz ile 1990 yılından, onun emekli olduğu 2016 yılına kadar birlikte çalışma şaşına sahip olduk. Kendisi İnegöl OSB Bölge Müdürü, ben ise değerli bir sanayimizin temsilcisi idim. Bütün bu yıllar boyunca ve kendisi emekli olduktan sonra da dostluk ilişkilerimiz her zaman iyi şekilde devam etti. Eruğur, işinin ustası olmasının dışında herkesin kalbine girmeyi başaran nadir insanlardın biridir. Kendisi, bu kubbede hoş bir seda bıraktı. Allah rahmet eylesin.”

