Erdem Saker öneriyor: Sıcaksu  bölgesi“Termal Kent” olsun

Jeotermal AŞ. tarafından yapılan araştırmalarda Sıcaksu Bölgesi’nde 80 dereceye varan sıcak su hazinesinin bulunduğunu anımsatan Erdem Saker, “Gelin kentsel dönüşüm projesinde bina ebatlarını koruyarak, dört binanın alanına bir de kaplıca ve kür merkezi yerleştirin” çağrısında bulundu.

Sıcaksu Bölgesi’nde gerçekleştirilmesi planlanan kentsel dönüşüm projesinde ihale süreci tamamlandı. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bölgedeki kamulaştırma çalışmalarında sona gelinmesiyle birlikte dönüşümün önündeki tüm engeller kaldırılırken, uygulanacak projenin ihalesi TOKİ tarafından yapıldı.Uygulaması Toplu Konut İdaresi tarafından yaptırılacak projenin ihalesi, ‘Bursa ili Osmangazi ilçesi Alemdar ve Gaziakdemir Mahalleleri (Sıcaksu) Kentsel Dönüşüm Projesi 690 adet konut, 92 adet dükkan inşaatı ile altyapı ve çevre düzenleme işi’ başlığıyla yapıldı. Yaklaşık 50 bin metrekare alan üzerinde hayata geçirilecek projede, bina yükseklikleri ise kent siluetini bozmayacak şekilde zemin+5 katı geçmeyecek şekilde planlandı. Bölgede uygulanacak projede inşaatın yapımını ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı üstlendi.Geçmiş yıllarda eski tabakhanelerin bulunduğu bölgenin taşınmasının ardından, kentin merkezinde ve değerli bir bölge olan ve uzun yıllardır atıl şekilde kalan Sıcaksu Bölgesi’ndeki dönüşüm çalışmaları için geçmiş dönem Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve yazarımız Erdem Saker’den bir öneri geldi. Bursa’nın sanayi ve tarım kendi özelliklerinin yanında termal turizm noktasında da önemli bir potansiyel taşıdığına vurgu yapan Saker, Sıcaksu’ya kaplıca ve kür merkezi yapılması çağrısında bulundu. Saker bu proje ile Bursa’nın uluslararası pazarda öne çıkan bir “termal kent” olacağı görüşünü savundu.

Erdem Saker, Sıcaksu Bölgesi’nde termal turizme yönelik dönüşüm önerilerini şöyle anlattı:

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