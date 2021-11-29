“Enflasyon geçici”

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti’nde, “Para politikası duruşu temkinli bir yaklaşımla enflasyonun kalıcı olarak düşürülmesi ve fiyat istikrarı hedefine ulaşılması odağında belirlenecektir” ifadelerine yer verildi.

TCMB 18 Kasım’da politika faizinde 100 baz puan indirim yaparak yüzde 15’e düşürme kararının Para Politikası Kurulu toplantı özetlerini yayınladı.

Ekim ayında tüketici fiyatlarının enerji ve tütün gruplarındaki fiyat artışlarıyla ilgili olduğu bilgisine yer verilen raporda, küresel talepteki toparlanma, emtia fiyatlarındaki yüksek seyir, bazı sektörlerdeki arz kısıtları ve taşımacılık faaliyetlerindeki artışın uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının yükselmesine yol açtığı ifadelerine yer verildi.

Özette, para politikası duruşunun, enflasyon görünümüne yönelik risklerin kaynağına, kalıcılığına ve para politikası ile ne ölçüde kontrol alınabileceğine dair değerlendirmelere de yer verildi. TCMB’nin açıklamasında, temkinli bir yaklaşımla enflasyonun kalıcı olarak düşürülmesi ve fiyat istikrarı hedefine ulaşılmanın hedeflendiği belirtildi.

“Fiyat artışları 2022’ye kadar sürecek”

Para politikası duruşunda yapılan güncellenmenin ticari krediler üzerinde olumlu etkilerinin görüldüğü belirtilen özette, “Kurul, para politikasının etkileyebildiği talep unsurları, çekirdek enflasyon gelişmeleri ve arz şıklarının yarattığı etkilerin ayrıştırılmasına yönelik analizleri değerlendirerek politika faizinin 100 baz puan indirilerek yüzde 15 olarak belirlenmesine karar verdi. Kurul, arz yönlü ve para politikası etki alanı dışındaki faktörlerin fiyat artışları üzerinde oluşturduğu geçici etkilerin 2022 yılının ilk yarısı boyunca da etkisini sürdürmesini beklemektedir” denildi.

Yüzde 5 enflasyon hedefi

Özette, enflasyonun kısa dönemde, başta emtia fiyatları ile arz ve talep yönlü unsurların etkisiyle oynak bir seyir oynadığı bilgisi paylaşılarak, geçici etkilerin ortadan kalkmasıyla enflasyonun yeniden düşüş eğilimine geçeceği ifade edildi. TCMB tarafından yapılan açıklamada, “Enflasyonda kalıca düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşılıncaya kadar tüm araçlar kararlılıkla kullanılmaya devam edilecektir” ifadeleri kullanıldı.

