Emin adımlarla 200 milyar dolar ihracat hedefine

Tüm zamanların en yüksek ikinci mayıs ihracatı başarısının sağlandığı bu ayda Bursa ise 1 milyar 204 milyon dolarla en fazla ihracat yapan ikinci il oldu. İhracatçı; ocak-mayıs döneminde, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 38,3 artışla 83 milyar doları da geçmesiyle Cumhuriyet tarihinin en yüksek ilk 5 aylık ihracatına imza attı. Mayısta geçtiğimiz yılın aynı ayına göre 25 sektör ihracatını artırdı. Türk ihracatçı, son 12 ayda 193 milyar doları da geçmesiyle, 200 milyar dolarlık ihracat hedefine emin adımlarla ilerlendiğini gösterdi. Bu yıla da rekorla başlangıç yapan Türk ihracatçısı, pandeminin zorlu şartlarına rağmen her koşulda üretebilme yeteneğini ve tedarikçi gücünü gösteriyor. ‘Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye’ hedefine ulaşmak için çalışmalarına tüm hızıyla devam eden 61 İhracatçı Birliği, 27 sektörü ile 100 bin ihracatçının tek çatı kuruluşu olan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Ticaret Bakanı Mehmet Muş‘un katılımıyla mayıs ayı geçici dış ticaret verilerini, Ankara’da düzenlediği toplantıyla açıkladı.Toplantıda mayıs ayı dış ticaret rakamlarını açıklayan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, “GTS verilerine göre mayıs ayı ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 65,5 artışla 16,5 milyar dolara yükselmiştir. Bu değerle tüm yılların en yüksek ikinci mayıs ayı ihracat değerine ulaşmış bulunuyoruz” diye konuştu. Yılın ilk 5 ayında ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38,3 artışla 85,2 milyar dolara ulaştığına dikkat çeken Bakan Muş, “Yıllıklandırılmış ihracat değerimiz ise 193,3 milyar dolar ile bugüne kadar gerçekleşen en yüksek 12 aylık ihracattır” ifadesini kullandı.

TİM Başkanı İsmail Gülle de Türkiye’nin ilk çeyrek büyüme hizina dikkat çekerek, “Yılın ilk çeyreğinde Türkiye ekonomisi, beklentilerin de üzerinde bir performansla yüzde 7 büyüdü. Bu büyümeye, ihracattaki ve sanayi üretimindeki artışlar öncülük etti. Net ihracatın ilk çeyrekte büyümeye katkısı yüzde 1,1 seviyesinde oldu. Ayrıca, OECD’nin en güncel Ekonomik Görünüm raporuna göre, Türkiye; ekonomik olarak pandemi öncesine en hızlı dönecek ikinci ülke konumunda” diye konuştu. Türkiye’nin son 12 yıllık ihracat performansının mutluluk verici olduğunu kaydeden Gülle, 200 milyar dolar hedefine ulaşacaklarını sözlerine ekledi.

İhracatçılar 214 ülkede bayrağımızı dalgalandırdı

Mayıs ayında Türk ihracatçısı 214 ülke ve bölgeye satış yapma başarısı sağlarken, 175 ülkeye ihracatımız arttı. Mayıs ayında en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke 1 milyar 405 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 149 milyon dolarla ABD ve 1 milyar 105 milyon dolarla Birleşik Krallık oldu.

Mayıs ayında Avrupa Birliği ülkelerine ihracat yüzde 71 artışla 6,8 milyar dolarlık hacme ulaştı. Avrupa kıtasının mayıs ihracatındaki payı ise yüzde 558,8 oldu. Mayıs ayında diğer ülke gruplarında Yakın ve Uzak Doğu ülkelerine 2,4 milyar dolar; Afrika kıtasının tamamına 1,6 milyar dolar, Uzak Doğu ülkelerine 1,4 milyar dolar; Kuzey Amerika’ya ise 1,3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Mayısın lideri kimyevi maddeler

Mayıs ayında en çok ihracat 12 milyar 616 bin dolarla sanayi alanında yapıldı. Bunu 2 milyar 83 milyon dolarla tarım ve 584 milyon dolarla madencilik izledi.

25 sektörün ihracatını artırdığı mayıs ayında en fazla ihracatı ise 2 milyar 130 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamülleri sektörü gerçekleştirdi. Türkiye’nin ihracatta en önemli kalemlerinden olan otomotiv endüstrisi ise bu ay 1 milyar 881 milyon dolarlık ihracata imza attı. En fazla ihracat yapan üçüncü sektör ise 1 milyar 774 milyon dolarla çelik oldu.

Bursa’nın mayıs performansı

Bursa’nın mayıs ayında ihracat şampiyonu otomotiv sektörü oldu. Bursalı otomotivciler, ihracatlarını geçen yılın aynı ayına göre yüzde 118 ihracatını artırarak 571 milyon 966 bin adet satış gerçekleştirdi. Bursa bu rakamla Türkiye otomotiv ihracatının lideri oldu. Otomotivi 117 milyon 443 bin dolarla hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü ile 88 milyon 351 bin dolarla tekstil takip etti. Bu ayda Bursa’da en dikkat çekici ihracat artışını ise geçen yılın mayıs ayına göre ihracatını yüzde 203 artıran süs bitkileri ve mamulleri sektörü gerçekleştirdi. Bunu ihracatını yüzde 191 artıran savunma ve havacılık sanayii ile demir ve demir dışı metaller sektörleri takip etti. Mayıs ayında Bursa’dan en fazla satış 175 milyon 381 bin dolarla Almanya’ya yapıldı. Almanya’yı 139 milyon 840 bin dolar ile Fransa ve 88 milyon 29 bin dolarla İspanya izledi. Bursa’nın en fazla ihracat yaptığı ilk 10 ülkenin 7’si Avrupa ülkesi olurken, 53 milyon 374 bin dolarla ABD, 40 milyon 444 bin dolarla Fas ve 34 milyon 404 bin dolarlık ihracatla Mısır ilk 10 ülke arasında yer aldı.

Bursa ihracatta ikinci

Türkiye’nin 15 milyar 248 milyon 627 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiği mayıs ayında, en fazla ihracat yapan il 6 milyar 576 milyon 592 bin dolarla İstanbul oldu. İstanbul’u geçen yılın aynı ayına göre ihracatını yüzde 104 artırarak 1 milyar 174 milyon 210 bin dolar satış yapan Bursa izlerken, Kocaeli 1 milyar 128 milyon 244 bin dolarlık ihracatla üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye’nin ilk 5 aylık ihracat rekorunu kırdığı bu dönemde Bursa’nın ocak – mayıs ayları arasındaki toplam ihracatı ise geçen yılın ilk beş aylık dönemine göre yüzde 36 artış göstererek 6 milyar 233 milyon 396 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Bursa bu rakamla ilk 5 aylık dönemde İstanbul ve Kocaeli’nin ardından en fazla ihracat gerçekleştiren üçüncü il oldu.



