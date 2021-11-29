Elektrikli Araçlar Mükemmeliyet Merkezi kurulacak

Elektrikli araçlar alanında Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun ve ana sanayinin nitelikli personel ihtiyacının karşılanması hedefiyle açılacak merkez, 615 bin avroluk yatırımla hayata geçirilecek

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Eğitim Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren Bursa Tasarım ve Teknoloji Geliştirme Merkezi’nde (BUTGEM) 615 bin avroluk yatırımla kurulacak “Elektrikli Araçlar Mükemmeliyet Merkezi” ile Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) ve ana sanayinin nitelikli personel ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü ve BUTGEM Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Karahan, geçen yıl Avrupa Birliği İnsan Kaynakları Geliştirme Programı hibe desteğiyle sektörel mükemmeliyet merkezleri çağrısının açıldığını aktaran Karahan, BUTGEM ve BUÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu ortaklığı olarak “Hibrit ve Elektrikli Araçlar Mükemmeliyet Merkezi” projesiyle başvuru yaptıklarını belirtti.Projenin kabul gördüğünü ifade eden Karahan, aralık ayında sözleşmenin imzalanacağını ve bundan sonraki süreçte eğitim materyalleri ile faaliyetlerinin hazırlanacağını kaydetti. TOGG’un yatırımının Bursa’da olması, otomotiv ana sanayi firmalarının hibrit ve elektrikli araçlar yatırımına girmesiyle sektörün çok hızlı büyüyeceğini vurgulayan Karahan, “Böyle bir eğitim alanının hem Bursa hem de ülkemiz için insan kaynağı ihtiyacına çözüm sağlayacağını düşünüyoruz. Bu projeyi, bu ihtiyacı öngörerek başlatmış olduk.” dedi.

“İnsan kaynağı ihtiyacı doğacak “

Otomotiv sektörünün dönüşüm süreci içine girdiğini anlatan Karahan, “Bu alana özel insan kaynağı yetiştirme ihtiyacını ortaya çıktı. Biz de bunu fark ettik. İlk etapta BUÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda ‘Hibrit ve Elektrikli Araçlar’ 2 yıllık ön lisans programı açtık. Bu program hem üretim sektörüne hem de yan sanayiye ara eleman geliştirme amacını taşıyor. Bu sektörün servis ağları, şarj istasyonları tarafı da var. Burada da çok ciddi anlamda ani bir insan kaynağı ihtiyacı doğacağını düşünüyoruz” diye konuştu.Projenin eğitim materyalleri kısmında hibrit, elektrikli ve otonom araçlarla ilgili eğitim materyallerinin olacağını, hibrit ve elektrikli araçlarda seviye 1, seviye 2 ve seviye 3 personel teknisyen yetiştirmek için bütün içeriği oluşturacaklarını aktaran Karahan, bazı derslerin sanal gerçeklik ortamında verilmesini sağlayacaklarını belirtti. Karahan, onaylanan projenin gelecek ay sözleşmesinin imzalanacağı bilgisini vererek, şunları kaydetti: “Projemiz toplamda 615 bin avroluk bir yatırım içeriyor. Projemizin 3 ana ayağı var. Birinci ayağı hibrit ve elektrikli araçlarla ilgili eğitim altyapısı oluşturmak. Sertifikalı eğitimleri verebileceğimiz ve BUTGEM’in bu alanda da sürekli meslek edindirme ve meslek geliştirme kurslarını açabileceği bir eğitim altyapısı oluşturacağız. Proje boyunca 2 yıllık süreçte yaklaşık 400 kursiyerin sertifika almasını sağlayacağız. İşin diğer tarafında ise eğiticilerin eğitimi olacak. Eğiticilerin eğitiminde de Türkiye genelinde 165 meslek lisesi öğretmeninin bizzat BUTGEM’e gelip burada modüler eğitimlerden geçirilmesi sağlanacak. Projenin devamında da BUTGEM, meslek edindirme ve meslek geliştirme kurslarına devam edecek.”

