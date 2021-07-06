"e-Pazaryeri Sektör Çalıştayı" gerçekleşti

Küle, Bilkent Otel ve Konferans Merkezi'nde gerçekleştirilen "e-Pazaryeri Sektör Çalıştayı"nda yaptığı konuşmada, dijitalleşmenin ulaştığı boyuta dikkati çekti.

Dijitalleşmenin artık faydaları ve hızlı dönüştürme kabiliyetinin yanında ekonomik büyüme ve piyasaların sağlıklı işleyişine yaptığı etkilerle de ciddi bir gündem maddesi olarak öne çıktığına işaret eden Küle, şöyle konuştu:

"Dijital piyasaların pek çoğu birer ekosistem teşkil etmekte ve bu da ilgili piyasalardaki rekabetçi yapıyı karmaşıklaştırmaktadır. Her ne kadar iki taraflı ve çok taraflı piyasalar ve platformlar yeni bir olgu olmasa da insan dikkatinin metalaşması, veri gücü, ölçek ve kapsam ekonomilerinin bir arada vuku bulması ve ekosisteme olan bağımlılık gittikçe emsalsiz boyutlara ulaşmaktadır. Rekabet hukukunun varlık sebebi ise tam da bu tür etkinsiz bağımlılıkların önlenmesidir. Piyasaya tercih ve çeşitliliği canlı tutan anlamlı girişlerin yapılabilmesi, bu tür bağımlılıkların ortadan kalkmasıyla mümkün olacaktır."

- "Garajda iki mucit hikayesi hayal oldu"

Küle, özellikle son yıllarda, inovasyonla karakterize olması gereken dijital piyasalardaki katılığın, tüm otoritelerin dikkatini çektiğini belirterek, "Garajda iki mucit" hikayesinin gittikçe hayal haline geldiğini söyledi.

Dijitalleşmenin rekabet şartlarına etkisine de değinen Küle, şunları kaydetti:

"Özellikle son 10 yıl bizlere dijitalleşmenin geleneksel pazarlar da dahil, geniş bir ekosistemde nasıl rekabet kısıtları sergileyebileceğini kanıtlamıştır. Dijital platformlardaki pazar gücü, belki de paradoksal şekilde daha kalıcı hale gelmiş vaziyettedir. Dijitalleşmenin ilerleyişi ve etkileri, tüm dünyada rekabet otoritelerinden daha ihtiyatlı bir duruşu beraberinde getirmiştir. Nasıl ki piyasalar kusursuz değilse dijitalleşme ile şekillenen piyasalar da belli aksaklıklar barındırabilmektedir. Teknolojinin hayatımızı daha da iyileştirmek için merkezde yoğunlaşmayıp tüm ekonomiye nüfuz etmesi ve ölçekten bağımsız tüm girişimcileri daha iyi fikir ve uygulamalara teşvik etmeye devam etmesi gerekmektedir."

Yarışın bitmemesinin bu aksaklıkların zamanlı çözümüne bağlı olduğunu vurgulayan Küle, "Aksi halde, tüm paydaşların piyasa aksaklıkları, işlem maliyetleri ve toplumsal zararı yüksek rantlarla baş başa kalması gibi arzu edilmeyen sonuçlara sebep olacaktır." ifadelerini kullandı.

- Kadınların tercihi "moda", erkeklerin "elektronik ürünler"

Çalıştayda "e-Pazaryerleri Sektör İncelemesi Ön Raporu"na ilişkin bilgiler de paylaşıldı.

Buna göre, elektronik alışverişte kadınların tercihi moda ürünlerinden yana olurken erkekler elektronik ürünleri yüksek oranda tercih ediyor.

Tüketicilerin, kategoriden bağımsız olarak en sık tercih ettikleri e-pazaryerlerinin ise Trendyol, Hepsiburada ve Gittigidiyor olduğu belirlendi. Cep telefonlarına indirilen e-pazaryeri uygulamalarında da ilk üç sırayı bu uygulamaların aldığı görüldü.

Orta-uzun vadede şeffaflık, öngörülebilirlik gibi hususların gerek satıcılar gerek tüketiciler bakımından önem taşıyacağına dikkat çekilirken, sektörün düzenleme ihtiyacı gösterdiği ve bu anlamda mevzuat çalışmalarının yürütüldüğünün de altı çizildi.