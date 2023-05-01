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Doğal gaza mayısta zam yok
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), mayıs ayına ilişin tarife tablosunu internet sitesinde yayımladı.
Gündem 01.05.2023, 23:18
Doğal gazda mayısta geçerli olacak mesken ve sanayi aboneleri ile elektrik üretime yönelik tarifeler sabit kaldı. Buna göre, BOTAŞ’ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine mayısta uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğal gaz için 4 bin 80 lira olarak açıklandı.
Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğal gazda 7 bin 124 lira, kademe 2 için ise 9 bin 478 lira olarak belirlendi.
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