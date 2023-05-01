banner40

banner34

banner6

Son Dakika

Doğal gaza mayısta zam yok

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), mayıs ayına ilişin tarife tablosunu internet sitesinde yayımladı.

Gündem 01.05.2023, 23:18
Doğal gaza mayısta zam yok

Doğal gazda mayısta geçerli olacak mesken ve sanayi aboneleri ile elek­trik üretime yönelik tarifeler sabit kaldı. Buna göre, BOTAŞ’ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirket­lerine mayısta uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğal gaz için 4 bin 80 lira olarak açıklandı.

Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğal gazda 7 bin 124 lira, ka­deme 2 için ise 9 bin 478 lira olarak belirlendi.

Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
banner18