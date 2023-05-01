Doğal gaza mayısta zam yok

Doğal gazda mayısta geçerli olacak mesken ve sanayi aboneleri ile elek­trik üretime yönelik tarifeler sabit kaldı. Buna göre, BOTAŞ’ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirket­lerine mayısta uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğal gaz için 4 bin 80 lira olarak açıklandı.

Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğal gazda 7 bin 124 lira, ka­deme 2 için ise 9 bin 478 lira olarak belirlendi.