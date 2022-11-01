Dış ticaret açığı yüzde 270 arttı
Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan eylül ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı. Buna göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 9,2 artarak 22 milyar 612 milyon dolar, ithalat yüzde 38,1 yükselerek 32 milyar 208 milyon dolar oldu. Dış ticaret açığı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 268,1 artarak 9 milyar 595 milyon dolara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı, Eylül 2021’de yüzde 88,8 iken geçen ay yüzde 70,2’ye geriledi. İhracat, ocak-eylül döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artarak 188 milyar 152 milyon dolar, ithalat yüzde 40,4 artışla 271 milyar 249 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı, ocak-eylül döneminde yüzde 156,3 artışla 83 milyar 97 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Eylül 2021 döneminde yüzde 83,2 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 69,4’e geriledi. Türkiye’nin enerji ithalatı için ödediği tutar, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 99 artarak 8 milyar 852 milyon 7 bin dolara yükseldi.
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
Kasım 2022
Ekim 2022
Ekim 2022
Ekim 2022
Ekim 2022