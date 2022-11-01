Dış ticaret açığı yüzde 270 arttı

Türkiye İstatistik Ku­rumu ve Ticaret Ba­kanlığı iş birliğiyle oluştu­rulan eylül ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı. Buna göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 9,2 artarak 22 milyar 612 milyon dolar, ithalat yüzde 38,1 yükselerek 32 milyar 208 milyon dolar oldu. Dış ticaret açığı, ey­lülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 268,1 ar­tarak 9 milyar 595 milyon dolara çıktı. İhracatın itha­latı karşılama oranı, Eylül 2021’de yüzde 88,8 iken ge­çen ay yüzde 70,2’ye geri­ledi. İhracat, ocak-eylül dö­neminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artarak 188 milyar 152 milyon dolar, ithalat yüzde 40,4 artışla 271 milyar 249 milyon dolar olarak ger­çekleşti. Dış ticaret açığı, ocak-eylül döneminde yüzde 156,3 artışla 83 mil­yar 97 milyon dolara yük­seldi. İhracatın ithalatı kar­şılama oranı Ocak-Eylül 2021 döneminde yüzde 83,2 iken bu yılın aynı dö­neminde yüzde 69,4’e geri­ledi. Türkiye’nin enerji it­halatı için ödediği tutar, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 99 arta­rak 8 milyar 852 milyon 7 bin dolara yükseldi.