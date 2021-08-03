Dış ticaret açığı haziran ayında azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan haziran ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı. Genel Ticaret Sistemi kapsamında Türkiye’nin haziran ayı ihracatı 19 milyar 775 milyon dolar olurken, ithalat yüzde 22 milyar 628 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Bu dönemde enerji ürünleri ve altın hariç ihracat yüzde 48, ithalat yüzde 48,9 arttı. Haziranda dış ticaret açığı da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,2 azalarak 2 milyar 853 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Haziran 2020’de yüzde 82,5 iken, 2021 Haziran ayında yüzde 87,4’e yükseldi.

Yılın ilk 6 aylık döneminde ise dış ticaret açığı yüzde 11,4 azalarak 21 milyar 166 milyon dolara geriledi.

En çok ara mal ithal edildi

Verilere göre haziran ayı ihracatının yüzde 94,8’lik kısmı imalat sanayinden olurken, tarım, ormancılık ve balıkçılığın payı yüzde 3, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,6 oldu.

Buna karşılık Türkiye, haziranda en çok ara mal ithal etti. Ara malların ithalattaki payı yüzde 75,2 olurken, sermaye mallarının payı yüzde 15 ve tüketim mallarının payı yüzde 9,8 olarak kaydedildi.