Dış ticaret açığı 34,7 milyar dolara yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat martta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,4 artarak 23 milyon 595 milyon dolar, ithalat yüzde 3,4 yükselişle 31 milyar 936 milyon dolar oldu. Dış ticaret açığı, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 artarak 8 milyar 341 milyon dolara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı, Mart 2022’de yüzde 73,2 iken geçen ay yüzde 73,9’a yükseldi. İhracat, ocak-mart döneminde ise geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 2,5 artarak 61 milyar 558 milyon dolar, ihracat yüzde 11,1 artışla 96 milyar 250 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde dış ticaret açığı yüzde 30,7 yükselerek 26 milyar 537 milyon dolara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Mart 2022’de yüzde 69,4 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 64’e geriledi.