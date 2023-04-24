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Dijital ve yeşil dönüşüm yatırımlarına devlet desteği
Gündem 24.04.2023, 23:37
Dijital dönüşüm ve yeşil dönüşüm destek programları kapsamındaki yatırımlar devlet tarafından öncelikli olarak desteklenecek. “Teknolojik ürün ve çözümlerin işletme süreçlerine entegre edilerek maliyet azaltımı, verimlilik ve kalite artışı, çalışan ve müşteri memnuniyeti gibi sonuçlar elde etmeyi amaçlayan Dijital Dönüşüm Destek Programı ile döngüsel ekonomi yaklaşımıyla uyumlu, doğal kaynakları koruyan, iklim ve sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlayan, kaynak verimli ve düşük karbonlu üretimi amaçlayan Yeşil Dönüşüm Destek Programı kapsamındaki yatırımlar öncelikli olarak desteklenecek.
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