Dijital ve yeşil dönüşüm yatırımlarına devlet desteği

Dijital dönüşüm ve yeşil dönü­şüm destek programları kap­samındaki yatırımlar devlet tarafından öncelikli olarak destek­lenecek. “Teknolojik ürün ve çö­zümlerin işletme süreçlerine entegre edilerek maliyet azaltımı, verimlilik ve kalite artışı, çalışan ve müşteri mem­nuniyeti gibi sonuçlar elde etmeyi amaçlayan Diji­tal Dönüşüm Destek Programı ile döngüsel ekonomi yaklaşımıyla uyumlu, doğal kaynakları koruyan, iklim ve sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlayan, kaynak verimli ve düşük karbonlu üretimi amaçlayan Yeşil Dönüşüm Destek Programı kapsamındaki yatırımlar öncelikli ola­rak desteklenecek.