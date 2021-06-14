Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden, NATO Zirvesi kapsamında, NATO Karargahı'nda bir araya geldi.

İki liderin saat 19.00'da başlayan basına kapalı görüşmesi, 45 dakika sürdü.

Baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçildi.

Erdoğan ve Biden'ın, NATO Zirvesi kapsamında NATO Karargahı'nda başkanlık ettikleri heyetler arası görüşme 40 dakika sürdü.

Görüşmede Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan eşlik etti.

Biden: Çok iyi bir toplantıydı

ABD Başkanı Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından gazetecilere kısa bir açıklama yaptı.

Görüşmeyi takip eden Beyaz Saray'a akredite muhabirlerin bildirimine göre, Biden, görüşmede neler konuşulduğuna ilişkin, "Çok iyi bir toplantıydı." yorumunda bulundu.