Cumhurbaşkanı Erdoğan  Bosna Hersek için devrede

Görüşmede, Rumeli kökenli girişimcilerin Türkiye’deki ve Balkanlardaki sesi olmak ve dünyaya tanıtmak vizyonu ile çalışmalarını sürdüren RUMELİSİAD’ın Yönetim Kurulu Başkanı Zarif Alp de yer aldı. İstanbul’da Huber Köşkü’nde gerçekleşen görüşmede Erdoğan, endişeye gerek olmadığını ifade ederken, karşılıklı güven, diyalog ve diplomasi ile sorunların en kısa sürede çözüleceğine inandığını belirtti.

Bosna Hersek’in milletimizin gönlündeki yeri ayrı

Son derece verimli geçen görüşmede Erdoğan, Türkiye ile Bosna Hersek’in asırlardır güçlü bir bağa sahip olduğunu vurgulayarak, Türk milletinin de tarihin her döneminde Bosna Hersek ve Boşnakların yanında olmayı kendine görev bildiğini kaydetti.

Kendisi de Sancak kökenli olan RUMELİSİAD Başkanı Zarif Alp de görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanımız ile Bosna Hersek’teki güncel durumla ilgili karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Kendisi, Bosna Hersek’in çok kültürlü ve etnik kimlikli yapısının korunarak istikrara kavuşması için hiçbir ayrım yapmadan, her zaman olduğu gibi bundan sonra da destek vermeye devam edeceklerini vurguladı. Boşnak kökenli dernek temsilcileri olarak bizlerin fikirlerini çok önemsediğini de kaydetti. Umuyorum ki bölgedeki tansiyon en kısa sürede diner. Her alanda karşılıklı iş birliğimizin daha da güçlendirilmesini ve tüm Balkanlar‘da olduğu gibi Bosna Hersek’te de siyasi ve ekonomik istikrarın sağlanmasını temenni ediyoruz” ifadelerine yer verdi.