Çevre ve çalışma standardı şartı geliyor

AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, ticari ortaklıkların geleceği konu­sunda hazırladıkları plana ilişkin Brüksel’de basın toplantısı düzenledi.

Ticareti daha sürdürülebilir bir hale getirmek iste­diklerine işaret eden Dombrovskis, ticaret anlaşma­larının AB’nin nüfuzunu, ekonomik büyümesini ve kalkınmasını artırdığını söyledi.

Dombrovskis, “Ticaret anlaşmalarını pozitif deği­şimin daha büyük bir itici gücü haline getirmek isti­yoruz” diye konuştu.

Ticaret anlaşmalarındaki şartların uygulanmasını daha güçlü hale getireceklerine işaret eden Dom­brovskis, “Anlaşmalardaki çalışma ve iklim taah­hütleri yerine getirilmezse yaptırımlara başvuracağız” İfadesini kullandı.

AB’nin son yıllarda yaptığı ticaret anlaşmalarında çalışma ve çevre standartları konularında bölümler yer alıyor. Ancak bu konulardaki anlaşmazlıklar müzakere ile çözülmeye çalışılıyor.

AB Komisyonunun teklifi, söz konusu anlaşmaz­lıkların giderilememesi halinde son çare olarak yap­tırımın devreye girmesini içeriyor.

Bu çerçevede Paris İklim Anlaşması veya Uluslar­arası Çalışma Örgütü’nün temel ilkelerinin ihlali so­nucunda yaptırım uygulanması söz konusu olacak.