Cazibenin merkezi Minteks

SEMİH AYDIN

Özkan İrman’ın İzmir Yolu üzerinde 170 metrekare dükkânda ev tekstili, iç ve dış giyim ürünleri satmak üzere kurduğu Minteks, her geçen gün hizmet ve ürün kalitesini artırarak hem Türkiye hem de yurtdışında tanınan bir marka olmayı başardı. Kuruluşundan kısa bir süre sonra yine İzmir Yolu üzerinde kendisine ait arazideki tesisine taşınan firma, 27 yılda yenilikçi misyonuyla bugün 30 bin metrekare açık, 8 bin 500 metrekare kapalı alana ulaşarak bir fabrikadan öte cazibe merkezi yarattı. Zamanının ötesinde yatırımlarıyla Minteks’i sadece bir tekstil markası olmanın ötesine taşıyan İrman, yazarlığı ve sanata verdiği önemle de farklı bir iş insanı profili çiziyor.

“En büyük hayalim marka sahibi olmaktı”

Firmanın 27 yılda sağladığı başarının en büyük sebebinin zorluktan beslenmek olduğunu dile getiren Minteks Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Özkan İrman, iş hayatına çocuk yaşlarda babasının yanında başlamasının kendisine bilgi ve deneyim kazandırdığını dile getirdi. Bilginin en büyük servet ve sermaye olduğunun genç yaşlarda farkına vardığını kaydeden İrman, “Çocukluktan itibaren çeşitli işlerde çalışmanın verdiği bilgi ve tecrübeyle birlikte bir markam olsun istedim. Yoksul bir aile çocuğunun ilk hayali ev, araba sahibi olmaktır ama benim hayalim marka sahibi olmaktı” dedi. Markalaşmanın kadim bir ticari kültür gerektirdiğine vurgu yapan İrman, Minteks’in serüvenini çocuklarının sürdüreceğini ve bundan mutluluk duyduğunu da dile getirdi.

Markalaşma yolunda attığı adımları anlatan Özkan İrman şöyle konuştu; “Yapılmamış şeyleri üreterek marka olunacağını çok iyi biliyordum. Markamıza, reklam ve tanıtım çalışmalarına ağırlık vererek yatırım yaptık. Bilinirliğimiz arttıkça ürünlerimize olan talep arttı. Ancak markanızı bilgi ve ürünle desteklemeden başarılı olamazsınız. Butik üretim yapan bir şirket olarak, yenilikçilikten hiç vazgeçmedik. 150’yi aşkın desenle ürettiğimiz havlu ve bornozların yanı sıra tekli havlu hediyelik kutusu, aile seti, 45 parça ahşap çeyiz sandığı gibi ürünlerimizle sektöre ilkleri ve yenilikleri kazandırdık.” Bir fabrikadan öte, içinde pastane, kafe ve restaurant, fabrika satış mağazası, kır bahçesi de bulunan ve cazibe merkezi haline gelen tesislerinin de tanınırlıklarına büyük katkısı olduğunu dile getiren İrman, “Günbegün, ilmek ilmek işleyerek bugün Minteks; ihracat, iç piyasa, perakende de: tekstil, gıda üretimi, temizlik ve hijyen ürünleri, akaryakıt işletmeciliği, davet ve organizasyon, eğitim, yayıncılık alanlarında faaliyet gösteren şirketler grubu haline geldi. Küresel bir oyuncu olma vizyonuyla, farklı alanlarda iş birliği ve yatırım fırsatlarını değerlendirmeye devam ediyoruz” dedi.

Hazır giyimde de büyüyor

“Yıllardır yaşam alanlarınıza, evlerinize ve teninize getirdiğimiz konforu ve kaliteyi; giyimde de kendinizi rahat ve şık hissedeceğiniz IrWear ile yaşatıyoruz” mottosuyla hazır giyim alanına da adım atan Minteks’in yeni yatırımı hakkında konuşan Özkan İrman, “Çocuklarımın hayali ile adım atıp, ekip arkadaşlarımızın çalışmalarıyla giyim markamızı yarattık. Güzel işlere imza atıyoruz. Bir önceki kış ve yaz koleksiyonlarımız büyük beğeni topladı. Şimdi yeni dönem sonbahar – kış sezonuna hazırlanıyoruz. Minteks nasıl 27 yılda bu noktaya geldiyse, IrWear’ı da bir çiçek tohumu gibi sulayacağız; önce fidan sonra da ağaç olacak,” açıklamasında bulundu. Pandemiyle birlikte hız kazanan e-ticaret alanında uzun yıllardır faaliyet gösteren Minteks’in, bu alanda da öncü olduğunu ifade eden İrman, “Dijital ortamda satış yapan mağazalara yıllardır ürün veriyoruz. Kendi bünyemizdeki mintekshome.com sitemizden e-ticaret satışlarına ise 12 – 13 yıl önce başladık. Bunun için hem Google’a hem de sosyal medya mecralarına ciddi reklam bütçeleri ayırıyor, marka imajını ve bilinirliliğini artırmayı hedefliyoruz. Buradaki reklam harcamalarımız bugün çılgınlık olarak görülebilir ama çılgın olursanız başarıya gidiyorsunuz” dedi.

