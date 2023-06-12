Cari açık nisanda 5,4 milyar dolar oldu

TCMB verilerine göre; nisan ayında cari işlemler hesabı 5 milyar 404 milyon dolar açık verdi. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 480 mil­yon dolar açık oluştu.

Yılın ilk 4 ayında cari açık 29 milyar 726 milyon dolara ulaştı. Yılın ilk 4 ayında cari açık geçen yılın aynı döne­mine göre yüzde 43,6 yükseldi.

Yıllıklandırılmış cari açık 57.8 milyar dolarla 2012 Temmuz ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.