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Cari açık nisanda 5,4 milyar dolar oldu
Merkez Bankası, nisan ayı ödemeler dengesini açıkladı. Cari işlemler dengesi, nisan ayında 5.4 milyar dolar açık verdi. Cari açık yılın ilk 4 ayında ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43,6 yükselerek 29 milyar 726 milyon dolara ulaştı.
Gündem 12.06.2023, 00:00 12.06.2023, 18:21
TCMB verilerine göre; nisan ayında cari işlemler hesabı 5 milyar 404 milyon dolar açık verdi. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 480 milyon dolar açık oluştu.
Yılın ilk 4 ayında cari açık 29 milyar 726 milyon dolara ulaştı. Yılın ilk 4 ayında cari açık geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43,6 yükseldi.
Yıllıklandırılmış cari açık 57.8 milyar dolarla 2012 Temmuz ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.
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