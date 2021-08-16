Büyükşehir’den yalın model

Semih AYDIN

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin kurum içinde niteliği artırmak, tasarruf anlayışını güçlendirmek ve vatandaş memnuniyetini üst seviyeye çıkarmak amacıyla 2020 yılında başlattığı Yalın Belediyecilik projesinin, bir yıllık sonuçları düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı.

72 milyon liralık tasarruf

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, ilçe belediye başkanlarının katıldığı toplantıda konuşan Başkan Aktaş, “2020 yılında uygulamaya koyduğumuz ‘Yalın Belediyecilik’ sistemi ile 2020 yılında üretimlerimizi yüzde 20 artırarak, 72 milyon lira kar sağladık. Bu anlayışı Türkiye’de uygulayan ilk belediye olarak, kamu kurumları ve belediyeler için de öncü olduk” dedi. Araç, personel ve çalışma alanlarını yalın yönetim felsefesiyle ele aldıklarını dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Bursa’nın hızlı büyümeden sağladığı avantajları olduğu gibi dezavantajları da var. Orta ve uzun vadede belirlediğimiz ihtiyaçlarımız söz konusu. Ancak, sınırsız kaynak ve bütçeye sahip değiliz. Kaynaklarımızı en doğru şekilde, şehrin öncelikli ihtiyaçları doğrultusunda kullanmalıyız. Yapacağımız her tasarruf yeni bir proje ve vatandaşa hizmet demek” diye konuştu.

“Örnek olduk”

Yalın yönetim sistemiyle belediyeciliğe farklı bir bakış getirdiklerini kaydeden Başkan Aktaş, “Özel sektörün yıllarca verimliliği artırmak ve karlılık sağlamak için kullandığı bu sistemi, biz de vatandaşımıza fayda sağlamak için kullanmaya başladık. Vatandaşlara yönelik değer üretmeyen iş ve işlemleri ortadan kaldırıp, değer üreten projelere öncelik verdik. Böylelikle diğer belediyelere ve kamu kurumlarına örnek olduk” dedi.

