BUÜ’nün kalitesi tescillendi

Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz’un Rektör olarak atanmasından sonra Rektörlük bünyesinde kurulan Kalite Koordinatörlüğü’nün başına Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Funda Coşkun getirilerek kalite çalışmaları hız kazandı. 2019 yılında başlayan çalışmalarda Üniversite Kalite Komisyonu ile birlikte tüm akademik ve idari birimlerde Kalite komisyonları oluşturularak; eğitim, sistem tanıtımı ve iç tetkik faaliyetleri gerçekleştirildi. 26 kişilik iç tetkikçi ekibi ile 56 birimde iç tetkikler yapıldı. 1-4 Haziran 2021 tarihleri arasında, dört günlük TSE Belgelendirme Denetiminde içinde İnegöl, Yenişehir, Orhaneli ve Keles’teki birimlerin de olduğu farklı lokasyonlarda 26 denetim faaliyeti gerçekleşti.

Yapılan çalışmalar sonucunda almaya hak kazanılan TSE Kalite Yönetim Sistemi Belgesi takdim töreni Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü’nde yapıldı. Törene TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Rektör Yardımcıları, Dekanlar, birim yöneticileri, senatörler ve üniversite personeli katıldı.