BUÜ Tıp Fakültesi'nin ilk kadın dekanı görevde

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi Dekanlığı görevine Prof. Dr. Funda Coşkun atandı. 50 yıllık Tıp Fakültesi’nin ilk kadın dekanı olan Prof. Dr. Coşkun, aynı zamanda bu görevi üstlenen en genç akademisyen özelliğini taşıyor.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı, BUÜ Tıp Fakültesi Dekanlığı görevine aynı fakültenin Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Funda Coşkun’u atadı. Yaklaşık 31 yıl önce öğrenci olarak girdiği BUÜ’de farklı kademelerde çalışmalar yapan Prof. Dr. Funda Coşkun, son olarak BUÜ Kalite Koordinatörlüğü görevini üstlenmiş ve Türkiye’de ilk defa bir devlet üniversitesinin TSE ISO EN 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’ni almasını sağlamıştı.

Tıp Fakültesi Dekanlığı’nda gerçekleştirilen devir-teslim törenine BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Adem Doğangün, Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Prof. Dr. Zekeriyya Arı, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Barbaros Oral, Doç. Dr. Melda Payaslıoğlu, Başhekim Prof. Dr. Halil Sağlam, dekanlık ve hastane yöneticileri ile idari personel katıldı.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Fakülte Dekanlığı görevine atanan Prof. Dr. Funda Coşkun’u tebrik etti. Görevi devreden Prof. Dr. Ekrem Kaya’ya da hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; “Önceki yönetimden gelen ekibimizle yeni dönemde devam ediyoruz. Tıp Fakültesi özelinde Prof. Dr. Ekrem Kaya hocamızla çok güzel bir dönem geçirdik. Kıymetli tecrübelerinden de her zaman yararlandık. Bundan sonra da aynı şekilde bizleri yalnız bırakmayacağına inanıyoruz. Fakültemiz, yarım asra dayanan bir geçmişe sahip. Kendi içinde bir geleneği olan, eğitim ve öğretim alanında Türkiye’de fark oluşturan bir fakültedir. Üniversite olarak bizlerin gözbebeği kurumlarından biridir. Bugüne kadar böyle gelmiştir. Yeni dönemde de aynı başarıları tekrarlayacağına ve Prof. Dr. Funda Coşkun hocamızla birlikte çok daha kıymetli çalışmalara imza atacağına yürekten inanıyoruz. Görev değişiminin hayırlara vesile olmasını diliyoruz” diye konuştu.

Tıp Fakültesi Dekanlığına atanan Prof. Dr. Funda Coşkun ise tevdi edilen görevin kendisi için son derece kıymetli olduğuna işaret etti. 1992 yılında öğrenci olarak girdiği Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne dekan olarak atanıyor olmanın gururunu yaşayan Prof. Dr. Funda Coşkun, çok mutlu olduğunu ve görevinin getirdiği sorumlulukla çalışmalarına devam edeceğini kaydetti.