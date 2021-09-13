BUSİAD’da gençleşme adımları

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD), genç üyeleriyle bir araya geldi. BUSİAD Evi bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte BUSİAD’ın 40 yaş altı genç üyeleri, eski BUSİAD Başkanları ve BUSİAD Yönetim Kurulu bir araya gelerek BUSİAD’ın gençleşmesi için önemli bir adım atılmış oldu.

“Gençlere söz ve karar hakkı”

Etkinliğin açılışında konuşan BUSİAD Yönetim Kurlu Başkanı Ergun Hadi Türkay, BUSİAD’ın Bursa ve Türkiye için öncü bir kurum olduğunu vurguladı. Dünyanın bir değişim içerisinde olduğuna dikkat çeken Türkay, BUSİAD’ın da buna ayak uydurmak zorunda olduğunu belirterek, “Sıradan bir kuşak değişiminin ötesinde bir dönem yaşıyoruz. Bizim fizyolojisi de, düşünüşü de genç olanlara ihtiyacımız var. BUSİAD’ı emin bir şekilde geleceğe taşıma vakti” dedi. Türkay konuşmasını şöyle sürdürdü; “Gençlerimize, bir yandan önemli bir sorumluluk yüklerken, diğer yandan da çok önemli bir kıymeti sunmuş oluyoruz, 43 yıllık birikimi ile Türkiye’nin en saygın STK’larından olan BUSİAD’da söz ve karar hakkını. BUSİAD’ı hem geleceğe taşımak, hem de kendinizi bu kolektif içinde geliştirmek için bu fırsatı değerlendirin. Hem Bursa, hem Türkiye, hem de sizler, büyük kazanımlar elde edeceksiniz.”

“BUSİAD tüm sanayiyi temsil ediyor”

BUSİAD Başkanı Türkay’ın ardından eski BUSİAD Başkanlarından ve 40 yılını gönüllü sivil toplum kuruluşlarına vermiş olan Celal Beysel de bir konuşma yaptı. Beysel, üniversiteden sonra hayatının ikiye ayrıldığını, bir taraftan iş insanlığı ve sanayicilik, diğer tarafta da sivil toplum kuruluşlarının bulunduğunu söyledi. Beysel, sivil toplum kuruluşları kısmının sanayiciliğinden daha ağır bastığını da ifade ederken, şöyle devam etti: “Sivil toplum kuruluşlarının güçlerini üyelerinden alması gerekir. Başka bir yerden güç alırlarsa, o aldıkları güç odağı ortadan kalkınca çökerler. Demokrasi açısından BUSİAD’ın gücü hiçbir sivil toplum kuruluşunda yok. Sektörel değil tüm sanayiyi temsil eden bir kuruluş BUSİAD.” Beysel, genç BUSİAD üyelerinin sorularını da yanıtladı.

