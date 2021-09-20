Bursa’nın ihracat şampiyonları

TİM 28. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirildi.Törende konuşan Gülle, daha fazla üretim, ihracat ve istihdam için ellerini taşın altını koymaya ve Cumhuriyet tarihinin yeni ihracat rekorlarını kırmaya devam edeceklerinin sözünü verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ihracatçıya müjde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise TİM 28. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni’nde yaptığı konuşmada, “Türkiye’nin en önemli kozu ihracat gücüdür” dedi. İhracatçılarla yeni kıtalara ve yeni fırsatlara doğru ilerleyecek bir döneme girildiğini anlatan Cumhurbaşkanı Edoğan, hedeflere ulaşabilmek için bu yeni ihtiyaçları karşılayacak yeni imkânlar geliştirilmesi gerektiğini dile getirerek, ihracatçılara ilave finansman müjdesi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kuracağımız İhracatı Geliştirme Fonu ile ihracatçılarımıza sağladığımız desteklere ilave olarak sadece sizlerin erişimine açık bir finansman kaynağı olduşturuyoruz. Türkiye İhracatçılar Meclisi ve ihracatçı birliklerimizin katkılarıyla oluşacak bu fon sayesinde ihracatçılarımızın finansmana erişiminde teminat sorunu ortadan kalkacaktır” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eximbank’ın sermayesini artırarak daha güçlü ve işlevsel bir yapılanmaya gidileceğini sözlerine ekledi.

İlk 10 ödüllerini Cumhurbaşkanı’ndan aldı

Etkinlikte konuşmalar sonrası Türkiye’nin ihracat şampiyonlarının ödülleri sahiplerini buldu. Geçen yıl en çok ihracat yapan ilk 10 firmanın yetkilileri ödülleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldı.

İlk 10 şirket, “Ford Otomotiv, Toyota, Oyak-Renault, Vestel, Kibar Dış Ticaret, Arçelik, TGS Dış Ticaret, Tofaş Türk Otomobil Fabrikaları, Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ ve Mercedes-Benz Türk” şeklinde sıralandı.

Bursa firmalarının performansı

2 milyar 282 milyon dolar dış satışla listenin 3’üncü sırasında yer alan Oyak – Renault, en fazla ihracat yapan Bursa firması oldu. Bunu sırasıyla Tofaş, Bosch Sanayi ve Ticaret, Bosch Rexroth ve Yeşim Tekstil takip etti.Listede yer alan 51 Bursa firmasının toplam ihracatı 7 milyar 204 milyon dolar olurken, bu rakam listedeki bin firmanın toplam ihracatının yüzde 7,77’ine karşılık geldi.En fazla ihracat yapan bin firma arasında yer alan Bursa firmalarının 17’si 2019’a göre sıralamasını yükseltirken, 26’sı geriledi. Bu yıl listeye 2019 araştırmasında yer almayan 8 firma girme başarısı gösterdi.