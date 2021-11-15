Bursalı  makineciler Polonya’da

Bursa makine sektörünün önemli isimlerinden Beka – Mak Yönetim Kurulu Başkanı Engin Çetiner Polonya’da düzenlenen Warsaw Industry Week’i Ekohaber okurları için gezdi, inceledi ve görüntüledi. İleri teknoloji, katma değerli üretimleriyle Türkiye ekonomisine önemli katkı sağlayan Bursalı makine imalatçıları uluslararası fuarlara damga vuruyor. Covid – 19 salgınıyla geçen sürecin ardından dünyadaki normalleşme adımlarıyla birlikte yeniden hız kazanan fuar organizasyonları birçok sektörde ticaretin hareketlenmesine imkan sağladı. Bugüne kadar Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenlenen Fabtech, Almanya’da gerçekleştirilen Blechexpo gibi uluslararası fuarlara güçlü katılım sağlayan Bursa makine üreticileri Polonya’da da göz doldurdu. İlk olarak 2016 yılında düzenlenen ve Polonya’nın en hızlı büyüyen endüstri fuarı olarak gösterilen Warsaw Industry Week iki yıl aranın ardından 8 – 10 Kasım tarihlerinde kapılarını açtı. Metal işlemeden endüstriyel lazerlere, 3D yazıcılardan robotik otomasyona kadar sanayinin hemen hemen tüm sektörlerine yönelik son teknoloji ürünlerin sergilendiği fuarda Bursalı makinecilerin ürünleri ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Warsaw Industry Week’e katılan Beka-Mak Makina, Şahinler Metal Makina, İleri Teknik ve Karbend olası işbirlikleri için de profesyonel alıcılarla görüşme imkanı yakaladı.

