Bursa’dan 56 projeye yatırım teşviki
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın, Türkiye genelinde 927 yatırım teşvik belgesi düzenlediği ağustos ayında, Bursa’dan 56 firma yeni yatırımlar için teşvik almaya hak kazandı. Bursa’daki projelerin yatırım tutarı 685 milyon 641 bin lira olarak hesaplandı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın, ağustos ayına ait yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete’de yayımlandı.
Buna göre, ağustosta 927 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 16 milyar 955 milyon 19 bin 854 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 28 bin 909 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.
Nilüfer ve Osmangazi başı çekiyor
Bursa’da ise bu dönemde 56 yatırıma teşvik belgesi verildi. Yatırım tutarı 685 milyon 641 bin 766 lira olarak hesaplanan projelerin 31’i tevsi, 22’si komple yeni yatırım, 2’si modernizasyon ve 1’i de ürün çeşitlendirme yatırımı olacak. Ağustos ayında yatırım teşviki verilen projelerin 23’ü Nilüfer’de ve 15’i Osmangazi’de yer alırken, bu projelerin tamamlanması ile birlikte 855 kişiyle istihdam sağlanması öngörülüyor.
13 proje tamamlandı
Bu dönemde Bursa’da 13 yatırım teşvik belgesine tamamlama vizesi verildi. Bu projelerin toplam sabit yatırım tutarı 172 milyon 150 bin 520 lira olurken, 451 kişiye istihdam sağlandı.
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