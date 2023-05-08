“Bursa’daki tüm sektörleri destekleyeceğiz”
Bursa’nın tarım, turizm, sanayi ve lojistikte öne çıkan marka bir şehir olduğunu dile getiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, tüm sektörlere destek vererek Bursa’nın potansiyelini daha ileri taşıyacaklarını söyledi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Bursa’da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıya Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan da katıldı.
Son 21 yılda merkezi hükümet tarafından Bursa’ya 200 milyar liralık destek verildiğini belirten Bakan Varank, şehri kalkındırmak ve marka değerini artırmak istediklerini söyledi. Bakan Varank, “Bursa’yı sadece Türkiye’de değil Avrupa’da örnek bir şehir haline getirmek için planlarımız hazır” dedi.
Bursa’da katma değerli üretimin hızlandırılması gerektiğini vurgulayan Mustafa Varank, Togg ve batarya fabrikasının temellerini atarak bu dönüşümü başlattıklarını ifade etti. Bakan Varank yüksek teknoloji ve katma değerli üretime destek vereceklerini belirterek, bunun yolunun Ar-Ge projeleri ve tasarım merkezlerinin sayısını artırmaktan geçtiğini sözlerine ekledi.
Katma değerli alanlarla yerlileştirmeyi artırmak adına başlatılan Hamle Programı’nda Bursa’nın öne çıkan, örnek bir şehir olduğunu kaydeden Bakan Varank, Bursa’da başta sanayi olmak üzere tarım ve turizm gibi şehirde potansiyel sağlayan tüm sektörleri destekleyerek, kalkındıracaklarını ifade etti. Bakan Varank, “Farklı bir Bursa’yı hep beraber inşa edeceğiz” dedi.