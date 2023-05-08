“Bursa’daki tüm sektörleri destekleyeceğiz”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mus­tafa Varank Bursa’da basın men­suplarıyla bir araya geldi. Toplantıya Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve AK Parti Bursa İl Baş­kanı Davut Gürkan da katıldı.

Son 21 yılda merkezi hükümet tara­fından Bursa’ya 200 milyar liralık des­tek verildiğini belirten Bakan Varank, şehri kalkındırmak ve marka değerini artırmak istediklerini söyledi. Bakan Varank, “Bursa’yı sadece Türkiye’de değil Avrupa’da örnek bir şehir haline getirmek için planlarımız hazır” dedi.

Bursa’da katma değerli üretimin hız­landırılması gerektiğini vurgulayan Mustafa Varank, Togg ve batarya fab­rikasının temellerini atarak bu dönü­şümü başlattıklarını ifade etti. Bakan Varank yüksek teknoloji ve katma de­ğerli üretime destek vereceklerini be­lirterek, bunun yolunun Ar-Ge projeleri ve tasarım merkezlerinin sa­yısını artırmaktan geçtiğini sözlerine ekledi.

Katma değerli alanlarla yerlileştir­meyi artırmak adına başlatılan Hamle Programı’nda Bursa’nın öne çıkan, örnek bir şehir olduğunu kaydeden Bakan Varank, Bursa’da başta sanayi olmak üzere tarım ve turizm gibi şe­hirde potansiyel sağlayan tüm sektör­leri destekleyerek, kalkındıracaklarını ifade etti. Bakan Varank, “Farklı bir Bursa’yı hep beraber inşa edeceğiz” dedi.