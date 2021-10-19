Bursa’da tekstilin şovu başlıyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın öncülüğünde Ticaret Bakanlığı ve Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği’nin (UTİB) destekleriyle ilki 2018 yılında düzenlenen Bursa Textile Show, Bursa’da sektörün lider firmalarını 3’üncü kez bir araya getiriyor. Kaliteyi, yeniliği ve sinerjiyi bir araya getiren Bursa Textile Show, dünyadan, özellikle Avrupa ve Türkiye’den moda ve tekstil profesyonellerini, 100’ü aşkın seçkin katılımcıyla Bursa’da buluşturuyor. Bursa’da tekstil sektörünün önde gelen firmalarının katılım gösterdiği fuarda, firmalar 2022 ilkbahar – yaz kumaş koleksiyonlarını dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerin beğenisine sunuyor. Geçtiğimiz yıllarda Küresel Fuar Acentesi ve UR – GE projeleri kapsamında çok sayıda iş görüşmesi ve ihracat imkanı yakalan Bursa Textile Show, pandeminin ardından 2 yıl aradan sonra katılımcı firmaları yabancı alıcılarla buluşturuyor