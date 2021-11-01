Bursa’da 61 firmaya 1,2 milyar liralık teşvik

Bakanlığın, eylül ayına ait yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, eylülde 852 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 16 milyar 878 milyon 108 bin 436 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 28 bin 146 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Bursa’nın eylül ayı yatırım teşvik karnesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı eylül ayında Bursa’daki 61proje için yatırım teşvik belgesi düzenledi. Bu projelerin yatırım tutarı ise 1 milyar 213 milyon 348 bin lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleşmesiyle 787 kişiye istihdam sağlanması öngörülüyor. Bursa’da eylül ayında teşvik alan yatırımların 34’ü tevsi, 21’i komple yeni yatırım ve 6’sı modernizasyon projesi oldu. Bu kapsamda 21 komple yeni yatırım projesine verilen teşvikin tutarı 607 milyon 800 bin lira olarak hesaplandı. Komple yeni yatırımların faaliyete geçmesiyle Bursa’da 311 kişi istihdam edilecek. Bu dönemde Bursa’da en çok Nilüfer’deki yatırımlar teşvik almaya hak kazandı. Nilüfer’deki 20 yatırım için belge düzenlenirken, bunu 12 ile Kestel ve 9 yatırım teşvik belgesiyle Osmangazi izledi. Eylülde Yıldırım ve İnegöl’deki 6’şar yatırım için de teşvik belgesi düzenlendi.