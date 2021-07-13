Buna göre, mayısta ülke genelinde 805 yatırıma teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 17 milyar 301 milyon 846 bin 917 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 20 bin 816 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Bursa’da ise mayıs ayında 47 firma yatırım teşvik belgesi almaya hak kazandı. Bursa’da belge alan projelerin yatırım tutarı 710 milyon 241 bin 372 lira olarak hesaplandı. Yatırımlarda ithal makine ve teçhizatlara ayrılan tutar ise 49 milyon 978 bin 284 lira oldu. Bu yatırımların hayata geçmesi ile birlikte Bursa’da 661 kişinin istihdam edilmesi hedefleniyor.

Nilüfer en fazla yatırım teşviki alan ilçe

Bursa’da mayıs ayında 30’u tevsi, 14’ü komple yeni yatırım, 2 modernizasyon ve 1 ürün çeşitlendirme projelerine yatırım teşviki verildi. Bu dönemde en fazla teşvik alan yatırımlar Nilüfer’de oldu. 21 yatırımın teşvik aldığı Nilüfer’i, 7’şer yatırım teşvikiyle Osmangazi ve İnegöl takip ederken, Yıldırım ve Karacabey’deki 4’er yatırıma da teşvik belgesi verildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı mayıs ayında Bursa’da 47 firmaya teşvik belgesi verdi. Bu firmalara verilen teşvikler toplam 710 milyon 241 bin 372 lira olurken, yatırımların faaliyete geçmesi halinde 661 kişinin istihdam edilmesi öngörülüyor.