Bursa’da 449 yeni şirket kuruldu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), eylül ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini yayımladı. Eylülde geçen yılın aynı ayına göre, kurulan şirket sayısı yüzde 3,9, kooperatif sayısı yüzde 18,6, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 15,3 geriledi. Bu dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 7,5, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 3,7 artarken, kooperatif sayısı yüzde 4,5 azalış kaydetti.

Bursa’nın eylül performansı

Bursa’da ise eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 1 ve kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 34,4 azalırken, kurulan kooperatif sayısı aynı kaldı. Buna göre Bursa’da eylülde 376 şirket, 8 kooperatif ve 40 gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu.

Bursa’da bu ayda geçen yılın aynı ayına kıyasla kapanan şirket sayısında yüzde 27,8, kooperatif sayısında yüzde 100, gerçek kişi ticari işletmesinde ise yüzde 50 artış yaşandı. Buna göre Bursa’da eylül ayında 46 şirket, 6 kooperatif ve 27 gerçek kişi ticari işletmesi kapandı.

