Bursa'nın devleri belli oldu

Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu BTSO, Türkiye ekonomisinin lokomotif kenti Bursa’da firmaların ciro, ihracat, istihdam, katma değer, karlılık, öz sermaye ve net aktiflerine ilişkin araştırmasıyla kent ve ülke ekonomisinin gelişimi için önemli bulgular sunuyor. Bu yıl 24’üncü kez düzenlenen 250 Büyük Firma Araştırması sonuçlarına göre sıralamada yer alan firmaların toplam iç ve dış satışları 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 14,7; üretimden net satışlarında da yüzde 17,7 artış kaydedildi. Söz konusu firmaların faaliyetlerinden elde edilen katma değer 2020 yılında yüzde 21 büyüdü. İlk 250 firmanın 2019 yılında oluşturduğu katma değerde yüzde 9,1 daralma kaydedilmişti.

FİRMALARIN KARLARI ARTTI

İşletmelere finansman ve işgücüne yönelik kamu desteklerinin sunulduğu 2020 yılında Bursa’daki 250 büyük firmanın karlarında da önemli artışlar kaydedildi. Buna göre listede yer alan firmaların 2019 yılında yüzde 1,5 azalan dönem karları, 2020 yılında ise yüzde 42,5 gibi yüksek bir oranda gerçekleşti. Karlardaki artışa bağlı olarak söz konusu firmaların öz sermayeleri de yüzde 22,3 yükseldi. Söz konusu firmaların net aktiflerindeki artış oranı ise yüzde 25,5 oldu. Bursa’daki ilk 250 büyük firmanın pandemi koşullarından olumsuz etkilenen iki göstergesi ise ihracat ve istihdam oldu. Listedeki firmaların ihracatı 2020 yılında yüzde 14,2 daraldı. İç talepte ve ihracatta yaşanan gelişmelere bağlı olarak 2020 yılında istihdamda da yüzde 1,8’lik düşüş gerçekleşti.

250 FİRMADAN 9,8 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

Bursa’da 250 büyük firma 2020 yılında net satışlarında 189 milyar TL’ye, oluşturdukları katma değerde 30,6 milyar TL’ye, öz kaynaklarında ise 49,9 milyar TL’ye ulaştı. Söz konusu firmaların aktif büyüklükleri 145,7 milyar TL, üretimden satışları 139,4 milyar TL, dönem karları ise 12,6 milyar TL’ye olarak kayıtlara geçti. 250 büyük firmanın 2020 yılında gerçekleştirdiği ihracat 9,8 milyar dolar oldu. İlk 250 firmanın 2020 yılındaki toplam istihdamı ise 149 bin oldu.

ZİRVEDE OYAK RENAULT VAR, İLK 6 YERİNİ KORUDU

Türkiye ekonomisinin lokomotif kenti Bursa’da 2019 yılında net satışlarına göre sıralanan ilk 6 firma bu yıl da yerlerini korudu. İlk sırada 31,2 milyar TL ile 2019 yılında olduğu gibi Oyak Renault yer aldı. Listede Tofaş 24,7 milyar TL ile ikinci, Bosch ise 8,4 milyar TL ile üçüncü sırada bulunuyor. Söz konusu 3 firmayı sırasıyla Borçelik, Limak, Sütaş, Pro Yem, Yazaki Systems, Beyçelik Gestamp ve Asil Çelik takip etti. Sıralamada yer alan firmalardan 68’i otomotiv yan sanayi, 43’ü tekstil, 30’u gıda, tarım ve hayvancılık, 22’si perakende ticareti, 17’si makine ve teçhizat, 13’ü metal, 7’si hazır giyim, 7’si ağaç orman ürünleri ve mobilya, 6’sı plastik, 5’i çimento toprak ürünleri ve madencilik, 5’i enerji, 5’i çevre ve geri dönüşüm, 4’ü inşaat, 4’ü otomotiv ana sanayi, 3’ü ekonomik ilişkiler ve finans, 3’ü hizmet eğitim ve danışmanlık, 3’ü kimya, 3’ü lojistik, 1’i elektrik-elektronik, 1’i de sağlık alanında faaliyet gösteriyor.

“DESTEKLER KRİZİN DERİNLEŞMESİNİ ENGELLEDİ”

Araştırma sonuçlarını değerlendiren BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 2020 yılının gerek küresel ölçekte gerekse de Türkiye’de yakın tarihin en önemli kırılımlarından birine sahne olduğunu söyledi. Firmaların ana koşullarını pandeminin etkileri ve pandemi nedeniyle uygulanan politikaların belirlediğini vurgulayan Başkan Burkay, olağanüstü koşulların sektörlere farklı yansımaları olduğunu ifade etti. 2020 yılının Mart ayından itibaren geniş kapsamlı karantina uygulamaları, seyahat kısıtlamaları ve fiziksel izolasyona uzanan önlemlerle yaşanan hassas süreci en az hasarla atlatmaya çalıştıklarını belirten İbrahim Burkay, “Başta turizm ve hizmetler alanında olmak üzere birçok sektörümüz olağanüstü koşullar karşısında ayakta kalma mücadelesi verdi. Bu süreçte bizler de BTSO olarak üyelerimizle kurduğumuz güçlü iletişim ağıyla, dijital platformda ve yüz yüze gerçekleştirdiğimiz yüzlerce toplantıyla her zaman olduğu gibi yine firmalarımızın yanında yer aldık. Pandemi döneminde, çatı kuruluşumuz TOBB ve devlet kurumlarımıza Bursa iş dünyamızın beklentileri doğrultusunda aktardığımız talepler, büyük oranda karşılık bulurken, firmalarımızın ihtiyaçlarıyla şekillenen destekler sayesinde krizin daha da derinleşmesi önlenmiş oldu.” dedi.

“FİRMALARIMIZ GÜÇLÜ BİR MÜCADELE ÖRNEĞİ SERGİLEDİ”

Türkiye ekonomisinin lokomotif kenti Bursa’da en kapsamlı saha çalışmalarından biri olarak hazırladıkları ‘İlk 250 Büyük Firma Araştırması’nın da firmaların olağanüstü koşullar karşısında göstermiş oldukları performansı yansıttığını dile getiren İbrahim Burkay, “Olağanüstü koşulların yaşandığı 2020 yılında kentimizin ve ülkemizin kalkınma hedefleri doğrultusunda güçlü bir mücadele sergileyen firmalarımız takdiri fazlasıyla hak ediyor. Bu vesileyle kent ve ülke ekonomimize değer katan tüm firmalarımızı yürekten kutluyorum. BTSO olarak üretimi, ticareti, istihdamı geliştirmeye ve tüm firmalarımızı desteklemeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

“DESTEKLERİN SÜRDÜRÜLMESİ GEREKİYOR”

Koronavirüse karşı toplumsal bağışıklığın kazanılması ve normalleşmeye dönük adımlara rağmen pandemi koşullarının firmaları zorlamaya devam ettiğini belirten BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay, kamunun üretime, ticarete, ihracata ve istihdama desteğini sürdürmesinin kritik önemde olduğunu vurguladı. Yüksek faiz ve yüksek enflasyonla mücadelenin yeni yatırımları ve istihdam artışlarını da beraberinde getireceğini dile getiren İbrahim Burkay, döviz kurlarının da istikrarlı bir yapıda olmasını beklediklerini söyledi.

“TEKNOLOJİK VE VERİMLİLİK EKSENİNDE DÖNÜŞÜMÜ GERÇEKLEŞTİRMELİYİZ”

Türkiye’nin üretim yapısında teknolojik dönüşüm ve verimlilik ekseninde hareket etmesinin tercihten öte zorunluluk haline geldiğini belirten Burkay, şöyle devam etti: “Bu nedenle yerlileşmeyi ve kendi kendine yeter hale gelmeyi merkeze alarak küresel rekabette bizi öne taşıyacak yeni sıçrama alanları oluşturmalıyız. Bir taraftan imalatı, istihdamı ve ihracatı artırırken eş zamanlı olarak da girişimcilik ekosisteminin gelişimine, inovasyona, katma değeri yüksek teknolojik ürünlere yönelmemiz ve ölçek ekonomisine geçişi hızlandırmamız gerekiyor. Sürdürülebilir büyüme hedeflerimiz doğrultusunda ayrıca önemi her geçen yıl daha da artan döngüsel ekonomiye de odaklanmalıyız. Çünkü teknoloji ve geleceğe yönelik kaynak ayırma düzeyimiz, Bursa’mızın ve ülkemizin küresel rekabetteki yerini de belirleyecektir.”

İlk 250 Büyük Firma Araştırması’nın sonuçları www.ilk250.org.tr uzantılı internet sitesi üzerinden de incelenebiliyor.