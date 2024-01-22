“Bursa Çınarları” hazırlanıyor

Yılda bir kez yayınlanan “Bursa Çınarları”nın 29’uncu yıl özel sayısında “Dijitalleşme, Sürdürülebilirlik ve Yeşil Dönüşüm” konuları ele alınacak.

Günümüzde dijitalleşme ve yapay zeka hayatımıza hızla nüfuz ederken, iş dünyası da geleceğe yönelik adımlarını atmaya hazırlanıyor. Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın ışığında hareket eden iş dünyası, 2024’te devreye girecek olan bu anlaşmaya uyum sağlamak için çalışmalarını hızlandırıyor. Bursa, ülke ekonomisinin güçlü bir lokomotifi olarak, üretim ve ihracattaki gücünü koruma hedefinde.

Bursa Çınarları 2024 Dergisi, kentin iş dünyasının dijitalleşme, yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik konularındaki adımlarını detaylı bir şekilde ele alıyor. 29 yıldır aralıksız şekilde hazırlanan ve dağıtılan, bu yıl Mart ayında yayınlanacak “Bursa Çınarları 2024”te siz de yerinizi alın.