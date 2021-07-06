BURPAS’ta Kağan Yeşil dönemi

Bursa’da faaliyet gösteren plastik ve ambalaj sanayicilerinin oluşturduğu ilk ve tek sivil toplum kuruluşu BURPAS’ın Olağan Genel Kurulunda üyelerinin tamamının oyunu alan Ayplastik Yönetim Kurulu Başkanı ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi Kağan Yeşil yeni dönem yönetim kurulu başkanlığına seçildi.

İlker Biliktü yâd edildi

BURPAS önceki dönem Başkanı Hakan Efe’den görevi devralan Başkan Yeşil, yeni dönemle ilgili önemli mesajlar verdi. Konuşmasında 3 yıl önce vefat eden kurucu Başkan İlker Biliktü’yü rahmetle yad eden Yeşil, “Plastik sektörümüzün geleceği için gecesini gündüzüne katan İlker Biliktü ağabeyimizden ve kıymetli dostum Hakan Efe’den bayrağı devralmak benim için büyük bir gurur vesilesidir. Merhum Başkanımızla sektörümüz için birlikte büyük mücadeleler verdik” dedi.

“Teşvikten yanayız”

Yeşil“Bizler; plastik ve ambalaj başta olmak üzere, inşaat, tarım, beyaz eşya, otomotiv, elektrik-elektronik ve imalat sanayinin diğer sektörleri için doğrudan ve dolaylı olarak plastik hammadde temini yapan binlerce firmayı temsil ediyoruz. Sektörümüz bir kez daha zor süreçlerden geçiyor. Bizler daha fazla denetim ve işbirliğiyle işini iyi yapan sektör temsilcilerimizin yasaklarla cezalandırılmasını değil, daha fazla teşvik edilmesini bekliyoruz. BURPAS olarak bu süreçte daha fazla sorumluluk alıp sürece katkı sağlayacağız” diyerek sözlerini tamamladı.