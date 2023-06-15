BUMKAD'dan farkındalık semineri

Yaklaşık 4 yıl önce kurulan Bursa Mühendis Kadınlar Derneği (BUMKAD), tüm iş kollarında uzmanlık sahibi durumundaki kadın mühendislerle ilgili farkındalık oluşturma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Her yıl 23 Haziran tarihinde UNESCO’nun himayesinde kutlanan Dünya Kadın Mühendisler Günü öncesinde basın toplantısı düzenleyen BUMKAD yönetimi, gerçekleştirecekleri konferans ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Basın toplantısında konuşan Bursa Mühendis Kadınlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Endüstri Mühendisi Ülfet Öztürk, “BUMKAD, 22 Temmuz 2019 tarihinde resmi olarak 7 kurucu üyemiz ile faaliyetlerine başlatılmıştır. BUMKAD bugün 87 üyesi, 8 kurumsal üyesi ve 3 fahri üyesiyle, Türkiye’nin potansiyel lider kadınlarını yetiştirmek, kendini gerçekleştirme yolculuğunda hayatlarına dokunmak hedefiyle yoluna devam etmektedir” dedi.

Mühendis kadınların Türkiye sanayisine katkısını arttırmak, kadınları iş hayatındaki rekabetçi koşullara karşı güçlendirmek, yüksek yetkinlik seviyesine ulaşmasını sağlamak ve mühendislik okuyan kadınların sektöre hazır bir şekilde girmesini misyon olarak üstlendiklerini dile getiren BUMKAD Başkanı Ülfet Öztürk çalışmalarıyla ilgili şunları söyledi:

“Türkiye’nin tek kadın Mühendis Derneği olarak Sosyal sorumluluk değil, toplumsal zorunluluk olarak gördüğümüz gönüllü çalışmalarımızda tüm projelerimizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerini desteleyecek temelde oluşturulması öncelikli konumuzdur. Bu kapsamda 4 yıllık yaşam döngümüzde 4 önemli projemizi hayata geçirdik. ‘Kutup Yıldızım Menti& Mentorluk’ projesi , ‘Dönüşüm Bugün’ , ‘Genç Mimozalar’ ve ‘Toplum5.0’. Bununla beraber Turkishwin Milyon Kadına Mentör hareketinin bir paydaşıyız. Genç Başarı Eğitim Vakfı’nın Bakanlık ve UNESCO tarafından destekli UPSHIFT programında mentörlük desteği veriyoruz. Özellikle kız çocuklarımızın STEM alanına yönlendirilmesi konusunda okullarımızda Geleceğin Meslekleri seminerlerini gönüllü olarak veriyoruz.”

“SÜRDÜRÜLEBİLİR 100 YIL İÇİN MÜHENDİSLİKTE KADIN” KONFERANSI

BUMKAD Yönetim Kurulu üyeleri Makine Mühendisi Ayşe Köksal ve Endüstri Yüksek Mühendisi Elif Kuş’un da katıldıkları basın toplantısındaki açıklamalarının devamında, ülkemizde ‘Dünya Kadın Mühendisler Günü’nün kutlanmasına da öncülük ettiklerini dile getiren BUMKAD Başkanı Ülfet Öztürk, “2014 yılında Women Society Engineer (WES) oluşumunun Birleşmiş Milletler ile masaya oturarak 2016 yılında kabul ettirmiş olduğu 23 Haziran Dünya Kadın Mühendisler Günü’nün Türkiye’de konferans olarak kutlanmasına önderlik etmiş bulunmaktayız. Kadın Mühendislerimize farkındalık yaratmak, günün anlam ve öneminin herkes tarafından bilinmesi sağlamak amacı ile Türkiye’de bir ilk ve tek olan bu konferansı gerçekleştiriyoruz. 2022 yılında “Güçlü Kadın Güçlü Gelecek” teması ile yapmaya başladığımız konferansımız 2023 yılında tam gün olarak gerçekleşecektir. Bu yıl “Sürdürülebilir 100Yıl İçin Mühendislikte Kadın” teması ile gerçekleşecek konferans 5 ana oturumdan oluşmaktadır. Cumhuriyetimizin 2. Yüzyılında daha sürdürülebilir bir dünya ve Türkiye için neler yapmalıyız, kadın mühendislerin yetkinlikleri neler olmalı, teknoloji alanında kadın mühendisler nasıl yükselir, geleceğin yetkinlikleri nelerdir konularının konuşulacağı konferansımız, tüm kadınlara ilham verecek iki önemli konuğumuzun katılacağı İlham Veren Kadınlar paneli ile son bulacak. Konferans katılımcılarımız, Bursa sanayisine yön veren ana sanayi, tedarikçilerimiz, işbirliği içinde olduğumuz sivil toplum kuruluşları, proje paydaşlarımız, lise ve ortaokul öğrencilerimiz olarak çeşitliliği yüksek katılımcı profilimizden oluşmaktadır. Konferansımızın gerçekleşmesini sağlayan ana sponsorlarımız Era Grup Alüminyum ve TMMPRESS ile 6 destek sponsorumuz olan Nilüfer Belediyesi, Omsen Mühendislik, Mosbo İnşaat, Yılser Metal, Ritim Yönetim ve Danışmanlık ile Sirenna Marine firmalarına ve hediye sponsorumuz Lena Naturel’e teşekkür ederiz” dedi.

BUMKAD Başkanı Ülfet Öztürk basın toplantısındaki açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

“SÜRDÜRÜLEBİLİR 100 YIL İÇİN MÜHENDİSLİKTE KADIN” Konferansı programı şöyle:

Oturum 1 : Sürdürülebilir Yüzyılda Mühendislik Yetkinlikleri

Moderatör: Feyza NARLI Manpower Türkiye CEO

Evrim Bayam PAKİŞ

Orhan Holding İnsan ve Kurumsal Gelişim Başkan Yardımcısı / İcra Komitesi Üyesi

Ayşem FINDIK

Bosch Fren Sistemleri Fabrika İnsan Kaynakları Yöneticisi

Oturum 2 : Sürdürülebilir Yapılar ve Mühendislik

Moderatör: Bahar Özay - UN SNSD Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Türkiye Koordinatörü

Prof. Dr.Duygu ERTEN (çevrimiçi)

Ph.D., P.E., AIA Akademisyen/Sürdürülebilirlik/İklim Değişikliği Aksiyon Liderin

Şirin Rodoplu ŞİMŞEK

Mimarlar Odası Bursa Şube Başkanı

Ahu Minareci KÜÇÜKAĞA

Bilge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. şirketinde Yönetim Kurulu Başkanı ve Sorumlu Değerleme Uzmanı

Osman Ayradilli

Nilüfer Belediyesi Başkan Yrd.

Oturum 3 : Sürdürülebilir Teknoloji ve Teknolojide Kadın Mühendislerin Yükselişi

Moderatör: Burçe CESUR (BUMKAD Üye)

Büşra KAMİLOĞLU

Microsoft Müşteri Deneyimi Yöneticisi

Zehra ÖNEY

Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Başkan

Oturum 4 : Türkiye’nin Sürdürülebilirlik İklimi

Moderatör: Tuğba OKAY (BUMKAD Kurucu Üye)

Arzu KONYALI

ARZU KONYALI – LCW Malzeme Kalite Güvence ve Çevresel Sürdürülebilirlik Grup Müdürü)

Meral Turan AKIRMAK

OSD Çevre Koordinatörü

Oturum 5 : İlham Veren Kadınlar Paneli

Moderatör : Gizem Ersezen NAR (BUMKAD Yönetim Kurulu Üyesi)

Prof. Itır ERHART

Adım Adım Kurucusu

Prof. Şirin TEKİNAY

Dünya Mühendislik Dekanları Konseyi Eski Başkanı

Fahri Üyelerimiz : Feyza Narlı Manpower TR CEO

Arzu Yazgan - Tofaş Kurumsal İletişim Direktörü

Bahar Özay – UNDP Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Türkiye Koordinatörü

Kurumsal Üyelerimiz : Borusan Mannesman / FKT (Franz Kiel Koltuk Sistemleri A.Ş) / Erdem Kaya Patent / Forvia (Faurecia) / Sachi Consultancy / Yılser Metal / Orau Holding / Martur FOMPAK