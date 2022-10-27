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BUMATECH 2022 FUARI ÖZEL ÇALIŞMASI
“Bursa’nın Ekonomi Gazetesi” sloganıyla tam 27 yıldır her hafta Salı günü yayınlanan EKOHABER Gazetesi olarak makine sektöründe yılın en önemli ve son buluşması olan fuarda katılımcılara, ziyaretçilere ve tüm abonelerimize dağıtılacak özel bir çalışma hazırlıyoru
Gündem 27.10.2022, 17:37 28.10.2022, 13:04
Bu özel çalışmada reklam ile yer almak ve hedef kitlelerinize ulaşmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Reklam çalışmalarının en geç 22 Kasım 2022 tarihine kadar ekohaber@ekohaber.com.tr ve goksel.basaran@ekohaber.com.tr adreslerine mail olarak gönderilmesinden mutluluk duyarız. Başarı dileklerimizle, saygılarımızı sunarız.
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