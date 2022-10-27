BUMATECH 2022 FUARI ÖZEL ÇALIŞMASI

Bu özel çalışmada reklam ile yer almak ve hedef kitlelerinize ulaşmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Reklam çalışmalarının en geç 22 Kasım 2022 tarihine kadar ekohaber@ekohaber.com.tr ve goksel.basaran@ekohaber.com.tr adreslerine mail olarak gönderilmesinden mutluluk duyarız. Başarı dileklerimizle, saygılarımızı sunarız.