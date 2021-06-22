BTSO ve TETSİAD’dan işbirliği

Bu kapsamda TETSİAD üyeleri BTSO’nun BUTEKOM, Enerji Verimliliği Merkezi ve Küresel Fuar Acentesi projelerinden ayrıcalıklı şekilde yararlanma imkanına sahip olurken, BUTGEM ve BTSO Akademi bünyesinde iki kurumun ortak çalışmalar yapması kararlaştırıldı. Protokol kapsamında TETSİAD üyeleri Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi tarafından verilen laboratuvar test ve eğitim hizmetleri ile BTSO Enerji Verimliliği Merkezi tarafından verilen eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden indirimli olarak yararlanabilecek. TETSİAD üyeleri ayrıca Küresel Fuar Acentesi tarafından hayata geçirilen sanal ticaret platformu SmartExpo’nun imkanlarından da ayrıcalıklı olarak faydalanabilecek.