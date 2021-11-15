Son Dakika
Borsa rekorla haftaya başladı
Serbest piyasada dolar 10,0058 liradan, avro 11,4646 liradan haftaya başladı. Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 9,9670 lira, avronun satış fiyatı ise 11,3970 lira olmuştu.
Gündem 15.11.2021, 23:40
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftaya önceki kapanışa göre 33,85 puan ve yüzde 2,07 değer kazanarak 1.672,35 puandan başladı. Endeks böylece, açılışta tarihinin en yüksek seviyesini gördü.
11
kapalı
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
Yeni Sayımız
EKO HABER - 1329'UNCU SAYI
Kasım 2021
Eko Haber - 1328'İNCİ SAYI
Kasım 2021
Eko Haber - 1327'nci sayı
Kasım 2021
Eko Haber - 1326'ncı Sayı
Ekim 2021
Eko Haber - 1325'inci Sayı
Ekim 2021
Eko Haber - 1324'ÜNCÜ SAYISI
Ekim 2021