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Borsa rekorla haftaya başladı

Serbest piyasada dolar 10,0058 liradan, avro 11,4646 liradan haftaya başladı. Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 9,9670 lira, avronun satış fiyatı ise 11,3970 lira olmuştu.

Gündem 15.11.2021, 23:40
Borsa rekorla haftaya başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftaya önceki kapanışa göre 33,85 puan ve yüzde 2,07 değer kazanarak 1.672,35 puandan başladı. Endeks böylece, açılışta tarihinin en yüksek seviyesini gördü.

#Borsa İstanbul #İstanbul
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